منى زكي وهند صبري تتبادلان التهنئة بين «أصحاب ولا أعز» و«البحث عن علا»

تتبادل النجمتان منى زكي وهند صبري، التهنئة على أعمالهما الفنية، حيث عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» أول أمس، وهنأت الثانية الأولى، ومن ثم ترد زكي، بدعم صديقتها معلقة: «بحبك.. لا أطيق الانتظار لمشاهدة علا»، في إشارة إلى مسلسل «البحث عن علا»، الذي ينطلق يوم 3 فبراير من خلال منصة «نتفليكس».

هند صبري تهنئ مني زكي رغم موجة الانتقادات

هنأت الفنانة هند صبري، منذ عدة ساعات، زميلتها وصديقتها منى زكي، وجميع أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»، من خلال خاصية «استوري»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «مبروك صحابي الكتار اللى في الفيلم».

ومن ثم شاركت الفنانة منى زكي «استوري» هند صبري، معلقة لها: «بحبك.. لا أطيق الانتظار لـ علا»، حيث يتم إطلاق مسلسل «رحلة البحث عن علا» بطولة صبري، يوم 3 فبراير المقبل، من خلال منصة «نتفليكس»، وهو الجزء الثاني من مسلسلها «عايزة أتجوز» الذي عُرض في عام 2010.

منى زكي تتجاهل انتقادات فيلم «أصحاب ولا أعز» وتشارك «استوريهات» كل مؤيدي الفيلم

ولم تشارك الفنانة منى زكي، منشور هند صبري فقط، بل شاركت جميع المنشورات الداعمة لها من أصدقائها، ومتابعيها، بعد شن العديد من المتابعين الهجوم على فيلم «أصحاب ولا أعز»، بشكل عام، وعلى منى زكي بشكل محدد، مبررين أنهم لا يحبون أن يروها بنوعية هذه الأفلام.

شن العديد من الجمهور والمتابعين الهجوم على الفنانة منى زكي، وجميع أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»، منذ إطلاقه أول أمس الخميس 20 يناير، بسبب قصة العمل، والمشاهد الجريئة التي تداولها الفيلم وبعض الألفاظ الخارجة.

وكان رد فعل الفنانة منى زكي الأول هو التجاهل التام لجميع الانتقادات، ونشرت منشورا تهنئ جميع زملائها بالعمل، وأيضا إشادت بتجربة المخرج وسام ساميرا الأولى بالإخراج، وذلك من خلال صفحتها على «فيس بوك» أمس.