طارق الشناوي عن «أصحاب ولا أعز»: «مافيهوش حاجة.. وبلاش نحاسبه أخلاقيا»

علق طارق الشناوي، الناقد الفني، على الانتقادات الموجهة إلى فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي تلعب الفنانة منى زكي فيه دور البطولة، قائلا: «لن يتم إذاعته كعرض عام وإنما سيجري بثه على منصة»، موضحا: «علشان توصله محتاج تعدي 3 حواجز ومعنى كده أنك وافقت عليه، والفيلم عربي وليس مصريا وتجرى أحداثه الدرامية في لبنان خلال فترة جائحة كورونا».

«الشناوي»: غضب البعض جاء بسبب تناول الفيلم للمثلية

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما أثار غضب البعض هو حديث الفيلم عن المثلية وشرب الفنانة مني زكي لأحد أنواع الخمور، «العرض ده بالنسبة للدراما مفيهوش مشكلة وماينفعش نحاسب أبطاله أخلاقيا، وكان فيه مليون فيلم الفنانين بيشربوا، والفيلم لا يروج للمثلية».

ناقد فني: العمل مقتبس من فيلم إيطالي

من جانبه، قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن الفيلم الجديد «أصحاب ولا أعز» الجاري عرضه حاليا على أحدى المنصات قد تم اقتباسه من أحد الأفلام الإيطالية، «لما شوفت النسخة التانية لقيت أن الإبهار اللي شوفته قدامي لا ينسب لصانع الفيلم ولكن ينسب لصانع الفيلم الأصلي وهو الفيلم الإيطالي، والحوار نفسه مش فوتو كوبي، لا ده إحنا لو بنشف الخريطة هيطلع زيه بالظبط، وإيه العائد بالنسبة ليا».

وأوضح خلال مداخلة له بالبرنامج، أن ما تناوله الفيلم في قصته فكل الموجود فيه لا يوجد به أية مشكلة، لافتا إلى أن الهجوم على الفنانة منى زكي سببه أنه عندما دار الحديث عن السينما النظيفة أيدت الفنانة ذلك، في حين لم تحترمه في الفيلم الجديد، «اتاخد عليها إزاي كنتي بترفضي قبل كده وجايه تقبلي دلوقتي».

وتابع: «المنع ليس حل في أي زمان أو مكان لأن المنع خطأ مليون%، ويجب محاربة الفكر بفكر والفيلم بفيلم، ولا يجب منعه ولكن يجب عدم الترويج لبعض الأفكار غير المناسبة للمجتمع المصري».