كريستين دانست تلعب دور البطولة في فيلم الأكشن «Civil War»

يستعد الكاتب والمخرج البريطاني أليكس جارلاند، للعمل على فيلم جديد بعنوان «Civil War»، ووقع اختياره على النجوم كيرستين دانست، واجنر مورا، ستيفن هندرسون، وكايلي سبيني لبطولة الفيلم.

وتدور أحداث العمل في المستقبل القريب بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تفاصيله مازالت طي الكتمان، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الترشح لجائزة الأوسكار

حصل أليكس جارلاند في عام 2016، على ترشيح لجائزة الأوسكار في فئة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم «Ex Machina»، الذي فاز أيضًا بجائزة الأوسكار في نفس العام عن فئة المؤثرات المرئية، بينما حقق فيلمه التالي «Annihilation» عام 2018، ردود أفعال إيجابية، بينما تشمل مشاريعه المقبلة فيلما جديدا بعنوان «Men» بطولة جيسي باكلي وروري كينير، الذي ستصدره شركة «A24» في وقت لاحق من هذا العام.

من هي كيرستين دانست؟

حصلت كيرستين دانست مؤخرًا على ترشيح لجائزة «SAG»، جائزة نقابة ممثلي الشاشة لأدائها شخصية «روز جوردون» في فيلم «The Power of the Dog» للمخرجة جين كامبيون.

وأوضحت في حوار سابق عن مشاركتها في الفيلم، أن المخرجة جين كامبيون هي سبب موافقتها على العمل، قائلة: «أنا لدي إيمان كامل بجين كامبيون، لذلك ذهبت معها وكنت على استعداد لفعل أي شيء تطلبه».

وعلى مدار مسيرتها المهنية، قدمت «دانست» أدوارا مميزة في الأفلام الحائزة على جوائز، بما في ذلك «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» و«Interview With the Vampire» بالإضافة إلى «The Virgin Suicides».

بينما قام واجنر مورا بدور بابلو إسكوبار في مسلسل «Narcos»، الذي تم ترشيحه لجائزة جولدن جلوب، كما يشارك إليزابيث موس في بطولة مسلسل «The Shining Girls»، المقرر عرضه على «آبل TV» العام الجاري، كما كتب وأخرج وأنتج فيلم «Marighella» الذي عُرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي.