خبير: أول رحلة صديقة للبيئة من مطار القاهرة هدفها مواكبة الاقتصاد العالمي

في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقا لتوجهات الدولة، أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران أول رحلة بخدمات ومنتجات «صديقة للبيئة»، صباح اليوم، لتكون الرحلة الأولي من نوعها لشركة طيران في القارة الإفريقية.

طائرات تحقق التنمية المستدامة

وكان الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن تشغيل رحلات صديقة للبيئة جاء في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية. وقد صممت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، شعار خاص بالرحلات الصديقة بالبيئة ليتماشى مع فكرة الطائرات أثناء الرحلة ويحمل شعار «Green Service Flight»، مكتوب باللون الأخضر.

من جانبه، قال الدكتور صالح عزب، أستاذ الاقتصاد البيئي وخبير التنمية المستدامة لـ«الوطن»، إن الهدف من تشغيل رحلات صديقة البيئة مواكبة رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء نموذج يحمي البيئة الطبيعية وتكيفها لتتكامل بشكل جيد معها من حيث المساحة والطاقة، من خلال استخدام منتجات معاد تدويرها في الهندسة الإنشائية التي تساعد على تقليل الآثار السلبية من البناء.

وأكد «عزب» أهمية مراعاة الاشتراطات البيئية في المشاريع المستقبلية، خاصة أن هذه المشروعات ستكون واجهة داعمة لمصر بعد ذلك، ومع انخفاض الأثر البيئي والحفاظ على الخصائص الطبيعية ستصبح هذه الطائرات مسؤولة عن أكثر من 50% من الآثار الإيجابية للبيئة، حيث تساهم مشروعات بناء وسائل المواصلات أيضًا في خفض نحو 10% من إجمالي الانبعاثات العالمية كل عام.

المواد البديلة للطائرات

وأوضح أستاذ الاقتصاد البيئي أن معالجة المواد المصنعة باستخدام عمليات فعالة من حيث الموارد، قد يكون الأفضل من تجديد الطائرات الموجودة بالفعل واستخدامها مرة أخرى، خاصة أن تشجيع استعمال المواد المتينة التي تدوم لفترة أطول سيكون أكثر ملاءمة للبيئة لأنها تلغي الحاجة إلى عمليات الاستبدال والصيانة المتكررة، وإلى جانب ذلك تتمتع المواد المتينة بقيمة عالية قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة لإعادة التدوير.

وأضاف أن المعايير التي تنتهجها الشركة القابضة لمصر للطيران في مصر، تعتمد على استخدام الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية في عمليات التدفئة والتسخين واستخدام نظم الإنارة الطبيعية والذكية وتعظيم استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، مؤكدًا أن هدف الشركة المستقبلي تقليل استخدام البلاستيك بنسبة 90% على متن جميع رحلاتها.