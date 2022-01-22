وزير الطيران المدني يقود أول رحلة «صديقة للبيئة» بين القاهرة وباريس

فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة انطلقت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولى أول رحلة تجريبية فى قارة إفريقيا تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران بخدمات ومنتجات " صديقة للبيئة" على متن الطائرة بقيادة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني متوجهة إلى باريس وعلى متنها 219 راكبا .. وقد أقلعت الطائرة فى رحلتها رقم "799 MS" من طراز بوينج787-9 "دريملاينر " المعروفة بإسم طائرة الأحلام فى رحلة سيسجلها تاريخ مصر للطيران باعتبارها أول رحلة تسيرها الشركة الوطنية بخدمات صديقة للبيئة والأولى بين شركات الطيران الإفريقية.. وتأتى هذه الرحلة تزامنا مع احتفال وزارة الطيران بالعيد القومى الثانى والتسعين للطيران المدنى المصرى والذى يوافق ٢٦ يناير من كل عام..

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بأن استراتيجية وزارة الطيران المدنى فى مجال البيئة تأتى انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية التى تولى ملف البيئة اهتماما كبيرا وجهود الدولة المصرية فى كافة المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغيرالمناخى ومواكبة رؤية مصر 2030 .

وأضاف الطيار محمد منار أن نجاح هذه الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة سيكون بداية لتعميمها مستقبلا بما يتواكب مع خطة وزارة الطيران لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية فى مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة والحد من التلوث .

ومن جانبه أعرب الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والذى سيقود الطائرة فى رحلة العودة من باريس عن سعادته بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة لتكون مصر للطيران أول شركة طيران في افريقيا تسير هذه الرحلة مشيرا إلى أنه من المخطط مستقبلا أن تكون جميع رحلات الشركة صديقة للبيئة مما يؤكد ريادة مصر للطيران في صناعة النقل الجوي كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا والشرق الأوسط وسابع شركة علي مستوي العالم حيث تحتفل الشركة هذا العام بمرور ٩٠ عاما على إنشائها

وأضاف رئيس القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية تستهدف أن يكون عام ٢٠٢٢ بداية لانطلاق العديد من "مبادرات التنمية المستدامة" حيث تم وضع جدول زمني لتكون جميع الرحلات إلي أوروبا بمنتجات وخدمات صديقة للبيئة بحلول عام 2025 على أن يتم تعميمها على جميع رحلات شبكة الخطوط الجوية تباعا.

وتهدف خطة مصر للطيران إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية " أحادية الاستعمال " على متن رحلاتها بنسبة 90% وحددت الشركة 27 منتجًا مصنوعًا من البلاستيك ( أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة