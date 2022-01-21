تفاصيل انطلاق أول رحلة «صديقة للبيئة» تسيرها «مصر للطيران» غدا

في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية وبناء على توجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، قررت الشركة الوطنية «مصر للطيران» تشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات «صديقة للبيئة».. «الوطن» ترصد أبرز ملامح تشغيل هذه الرحلات وهي كالتالي:

أبرز ملامح تشغيل هذه الرحلات

1- تنطلق أولى هذه الرحلات صباح غدٍ السبت، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتحمل رقم 799 لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران في القارة الإفريقية صديقة للبيئة.

2 - الرحلة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تأتي في إطار أولويات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، للحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

3 - يولي قطاع الطيران المدني المصري أهمية كبرى لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كل التوصيات والتشريعات المحلية والدولية في مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة، ويعزز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من التلوث، وذلك حرصا على سلامة وصحة البشر على الكرة الأرضية فضلا عن صحة وسلامة المسافرين والسائحين، وراد المطارات حول العالم.

الحد من التلوث البيئي

4 - تبني الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران هذه السياسيات الجديدة، يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، وجهودها في الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الضارة، وتعزيز الوعي بالآثار السيئة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، وتسيير رحلات بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة.

5 - وتهدف خطة شركة مصر للطيران المستقبلية إلى تقليل استخدام البلاستيك «أحادي الاستعمال» على متن رحلاتها بنسبة 90 % وحددت مصر للطيران 27 منتجًا مصنوعًا من البلاستيك، كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلته بمنتجات صديقة للبيئة للحد من الإانبعاثات الضارة، والحفاظ على البيئة.

6 - كان الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، أعلن عن تصميم «لوجو» شعار خاص بالرحلة، يحمل شعار «Green Service Flight»، مطبوع باللون الأخضر الذي يرمز للبيئة النظيفة، على أن يتم طباعته على جميع المنتجات والمواد المستخدمة أثناء الرحلات الجوية التي تجوب كل دول العالم.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران قررت طرح تذاكر طيران مخفضة بمناسبة انطلاق الرحلة الأولى «صديقة البيئة»، حيث طرحت الشركة 40 % تخفيضا لركاب هذه الرحلة والمقرر تسييرها غدا من القاهرة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

استخدام البلاستك يؤثر على صحة وحياة الإنسان والبيئة البحرية

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» أوصى بضرورة العدول عن استخدام البلاستيك الأحادي نظرا لتنوع أضرار البلاستيك وآثاره السلبية على البيئة، خاصة «صحة الإنسان والحياة البحرية» وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام شركات الطيران المدني حول العالم.