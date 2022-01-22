انطلاق أول رحلة صديقة للبيئة من مطار القاهرة إلى باريس بقيادة وزير الطيران

غادرت أول رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة من القاهرة الدولي في طريقها إلى العاصمة الفرنسية باريس، منذ قليل، لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران في القارة الإفريقية، وكان في مقدمة قائدي الرحلة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني.

انطلاق الرحلة بقيادة وزير الطيران

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرحلة رقم MS 799، غادرت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بقيادة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني وعلى متنها مسافرين من عدة جنسيات مختلفة.

وأضافت المصاد، أن تشغيل رحلات صديقة للبيئة يأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية.

رؤية مصر 2030

وفي وقت سابق أعلن وزير الطيران، عن بدء تشغيل رحلات صديقة البيئة، لمواكبة رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنها في مقدمة أولويات قطاع الطيران المدني، لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

وأضاف وزير الطيران، في بيان سابق، أن الدولة المصرية تسعى دائما للتحول نحو الأخضر عن طريق نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات الدولية الخاصة بقطاع الطيران المدني، والمتعلقة بحماية البيئة للحد من التلوث والمخاطر.

تقليل استخدام البلاستيك بنسبة 90%

ومن جانبه كشف الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تسيير مصر للطيران رحلات صديقة للبيئة، بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة، يأتي فى إطار المسؤولية المجتمعية للحد من التلوث وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، مؤكدًا أن هدف الشركة المستقبلي تقليل استخدام البلاستيك بنسبة 90% على متن جميع رحلاتها.

وصممت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، في وقت سابق، شعار خاص بالرحلات الصديقة بالبيئة ليوضع على جميع المنتجات والمواد المستخدمة أثناء الرحلة ويحمل شعار «Green Service Flight»، مكتوب باللون الأخضر، كما طرحت تخفيضات بلغت 40% على هذه الرحلة.