تفاصيل سير شاب عاريا ببورسعيد واعتدائه على نفسه بـ«سكين».. مدمن مخدرات

كشفت تحريات رجال المباحث في مديرية أمن بورسعيد، ملابسات سير شاب عاريا من الملابس في منطقة حي العرب بالمحافظة، حيث تبين أنه يتعاطى المخدرات وعلى خلاف مع بعض الأشخاص، وجرى ضبطه وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو لشاب يدعى «أحمد» عاريا من الملابس تماما ويسير في شارع الغوري بحي العرب ببورسعيد وممسك بيديه سلاح أبيض «سكين» ويعتدي على جسده كما اعتدي على بعض السيارات المتواجدة بالشارع الشعبي.

الشاب يردد كلمات غير مفهومة ويطالب باستدعاء الشرطة

وبحسب شهود عيان، ردد الشاب كلمات غير مفهومة قائلا: «أم سيد الست الجدعة اللي وقفت معايا ويا مصطفى والله أكبر ولا إله إلا الله». الأمر الذي جعل أهالي المنطقة يطلبون النجدة بعد أن رفض الشاب ارتداء ملابسه حتى تأتي الشرطة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى بلاغا بسير شاب عاريا في سوق الغوري

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود شاب خلع ملابسه ويسير عاريا في شارع الغوري الذي يتميز بأنه سوق شعبي لبيع الخضروات والفاكهة.

كما تبين من البلاغ أن الدماء تسيل من جسد الشاب من أثر الاعتداء على نفسه بسلاح أبيض ويردد كلمات غير مفهومة، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وتبين أن الشاب قام بفعلته تحت تأثير المخدرات، وجرى ضبطه ونقله إلى قسم شرطة العرب وأمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات بشأن الواقعة.

وأوضح شهود عيان في المنطقة لـ«الوطن» أن «أحمد» من سكان الحي وأنه على خلاف مع شخص يدعى «مصطفى» بائع عطارة، موضحين أن الشاب «أحمد» يتناول المخدرات وأنه مدمن لها، وأن ما قام به من خدش للحياء في الطريق العام هو تحت تأثير المخدر.

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالتصدي لظاهرة انتشار المخدرات وخاصة مخدر الشابو الذي يسلب الإنسان عقله، ويجعله لا يدري ماذا يفعل ويضر نفسه والآخرين حوله.