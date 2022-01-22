بسمة وهبة تعلن تعافيها من متحور أوميكرون.. وتؤدي مناسك العمرة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، اليوم السبت، تعافيها من متحور أوميكرون.

ونشرت بسمة، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها وهي تؤدي مناسك العمرة وعلقت عليها: «الحمد لله الذي عافاني دون حول لي ولا قوة، وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يا الله».

إصابة بسمة وهبة بمتحور أوميكرون

وأعلنت الإعلامية بسمة وهبة، في أول يناير الجاري، إصابتها بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وكتبت بسمة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «سنتين بهرب وأجري واستخبى من الفيروس الملعون، ولكن الحذر لا يمنع القدر، أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يا رب أعنا».

ولاحقت بسمة شائعة تدهور حالتها ودخولها المستشفى، وعلقت: «بترجاكم بلاش شائعات لأن الوقت ده الواحد بيبقي محتاج كلمة تشجعه مش شائعة تزعله وبلاش عناوين بتلميحات سلبية بلاش تحطمونا وتستغلونا من أجل اللايك والشير».

تفاصيل الحالة الصحية لـ«بسمة وهبة»

وأضافت: «فقدان حاسة الشم والتذوق وإصابة الصدر بنزله شعبية وكحة ببلغم وقرحة في الفم وضربات قلب سريعة ونهجان مستمر، ومحظوظة بالعلاج مع الطبيب الإنسان الدكتور حسام حسني المحترف اللي بيعمل كل شيء طبي وإنساني عشان ينقذ مريضه ويدعمه ويطمنه».

واختتمت: «بقولها تاني أرجوكم ادعو لنا بدل ما تحطمونا بالشائعات السلبية، ويا رب يشفينا جميعا ويقومنا من المحنة دي على خير، أسألكم الدعاء».