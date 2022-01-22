الديهي: أداء منتخبنا محبط في أمم إفريقيا.. وعيب نستورد مدرب من الخارج

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرعة الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر أسفرت عن مواجهة بين منتخب مصر، ونظيره منتخب السنغال، «لدينا أمل أن تتأهل مصر لبطولة كأس العالم ليكون هناك تمثيل حقيقي للمنتخب المصري رغم أن أداءه محبط للكثيرين في بطولة الأمم الأفريقية»، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

بعض اللاعبين المحترفين في الخارج لا نجيد إدارتهم في المنتخب

وأضاف «الديهي»، أن بعض اللاعبين المحترفين في الخارج لا نجيد إدارتهم في المنتخب المصري، مشددًا على ضرورة منح الفرصة للمدربين المصريين الوطنيين لتدريب المنتخب، معقبًا: «عيب علينا نستورد مدرب من الخارج، أهل مكة أدرى بشعبها، إدي العيش لخبازه وبلاش مجاملات، وعلينا أن ننحاز للمنتخب وللوطن».

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي أن الإمارات تعرضت الاثنين الماضي لهجوم استهدف مستودع وقود تابع لشركة «بترول أبوظبي» الوطنية وسط العاصمة الإماراتية، والرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، لتقديم تعازيه في ضحايا الهجوم الغاد وأكد دعم وتضامن مصر مع الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنين.

أمن الخليج جزء من أمن مصر

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تؤكد أن أمن الخليج جزء من أمن مصر، والدم المصري والعربي واحد، ومصر ضد التدخل أو الهجوم من أي جماعة مدعومة من دولة إقليمية على دولة عربية، مؤكدًا أن الحوثيين مستمرين في التهديد، معتبرًا أن ما يقوم به الحوثيون نوع من الفُجر وعدم الردع والبلطجة السياسية والإرهابية لجماعة كانت إرهابية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتم إزالتها من قائمة الجماعات الإرهابية في أول أسبوع لتولي جو بايدن، الحكم لمغازلة إيران.