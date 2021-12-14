نشأت الديهي: القمة الخليجية الـ42 تمثل الخلاص من فترة المقاطعة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القمة الخليجية الـ42 في المملكة العربية السعودية، تمثل قمة الخلاص من فترة المقاطعة، ومن الكثير من المشكلات الداخلية والإقليمية والأمنية، موضحًا أن الرياض في هذه الأثناء، تستقبل جميع المسئولين من مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة التحديات وعلى رأسها الوضع الأمني والتهديدات الإقليمية، والملفات الاقتصادية ومكافحة أزمة كورونا، وتداعياتها على المستويين المجتمعي والاقتصادي.

المجتمعون يحيطهم الأمل أن تكون مخرجات القمة على قدر الطموحات

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم، أن المجتمعين يحيطهم الأمل أن تكون مخرجات القمة على قدر الطموحات، موضحًا أن القمة تأتي في أجواء غاية الصعوبة على المستوى الدولي حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها باستدارة عن المنطقة، موضحًا أن دول مجلس التعاون الخليجي المتمثلة في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وعمان، الناتج المحلي لهم مجتمعين 1.6 تريليون دولار.

الناتج المحلي لدول التعاون الخليجي يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن الناتج المحلي لهم يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، وتستحوذ على انتاج عالمي من النفط رقم واحد، حيث تنتج يوميًا 16 مليون برميل بترول يوميًا، تنتج منهم السعودية وحدها 9 مليون برميل، والاحتياطي النفطي بدول مجلس التعاون الخليجي 500 مليار برميل، وتنتج 420 مليار قدم مكعب من الغاز، وهي تعتبر مستودع النفط والغاز في العالم، بما يعكس أهمية دول مجلس التعاون الخليجي وأهمية هذه القمة ومخرجاتها.