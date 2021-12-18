نشأت الديهي للمسؤولين: «قلدوا الرئيس السيسي وانزلوا الشارع مع الشعب»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي، يستمع للمواطنين أثناء حديثهم النابع من القلب، كما وصف، ونريد أن يصبح هذا منهج حياتنا، معقبًا: «لو كل مسؤول في كل مكان في البلد عمل اللي الرئيس بيعملوا كل جمعة هنحل مشاكل المواطنين».

وطالب «الديهي» خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، بجعل يوم الجمعة يوم للتواصل بين الدولة ممثلة في المسئولين مع المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس يسن سنة حسنة وعلينا أن نتبعها، موجهًا حديثه للمسؤولين: «من فضلكم قلدوا الرئيس، وارحمونا وارحموا أنفسكم وارحموا مصر».

قمة مجلس التعاون الخليجي

وأضاف أن أهم ما جاء بقمة مجلس التعاون الخليجي، تدشين آلية التشاور بين مصر ودول الخليج، وإقرار دول الخليج بأن أمن الخليج رقم في معادلة الأمن القومي المصري، وأن مصر هامة للغاية استراتيجيًا لدول الخليج، وأكدوا أن دول الخليج تقف خلف مصر والسودان في الحفاظ على أمنهم المائي، موضحًا أن مصر تُعد رقم هام للغاية في معادلة الأمن الخليجي، بإقرار الزعماء والمسؤولين بمجلس التعاون الخليجي، وهذا ما ورد بالبيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي.

انبهار بما يجري في مصر

وتابع «الديهي»، أن هناك انتباه واضح لجميع المصريين المقيمين بالمملكة والمسئولين والمثقفين السعوديين، وتقدير كبير لما يجري في مصر وهناك وقوف على حقيقة ما يجري في مصر، وهناك انبهار وتقدير وفخر بما يجري في مصر على مستوى إعادة بناء الدولة، مشيرًا إلى أنه التقى بمجموعة من الإعلاميين والمثقفين من عدد من تونس والبحرين وعمان ولبنان على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي.

جولات مفاجئة للسيسي كل جمعة

وتابع: «اندهشت من متابعتهم الدقيقة لما يجري في مصر والمجهود المثمر للرئيس السيسي في إدارة شئون مصر»، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر مسار إعجاب الجميع، وأن الرئيس اعتاد أن يقوم بجولات مفاجئة كل يوم جمعة بمواقع العمل والبناء والتعمير، والتقى عددًا من المواطنين بمنطقة الفواخرية، على هامش تفقده عدد من مشروعات تطوير القاهرة، وتحدث معهم حديث من القلب.

رسالة من نشأت الديهي للمسؤولين

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «انزلوا من مكاتبكم وشوفوا البلد والناس واتعلموا من السيسي»، مناشدًا الإعلاميين بالنزول للحديث مع الناس والاحتكاك بهم وجبر خواطرهم، معقبًا: «لن يبقى سوى ما نقدمه للناس، ونحن مقصرين في التواصل مع الناس».