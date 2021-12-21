نشأت الديهي: الاستقرار الليبي هّم مصري بامتياز وليس لنا أي أطماع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موضحا أن الأوضاع في ليبيا تهم مصر بشكل كبير، نظرًا للحدود الطويلة التي تربط بين البلدين، مؤكدا أن الاستقرار الليبي هو هّم مصري بامتياز، موضحًا أن الرئيس السيسي، أكد على ثوابت الموقف المصري الداعم للأشقاء في ليبيا، لإعادة للدولة الوطنية دورها وفاعليتها مرة أخرى، مشددًا على أن مصر مع وحدة الأراضي الليبية وجيش ليبي موحد ومؤسسات ليبية موحدة، وانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الليبي، وليس لنا أطماع في ليبيا، وإنما طموحات أن يدير الشعب الليبي أموره بنفسه، وخروج كل المرتزقة من ليبيا.

الوضع في ليبيا الآن في مفترق طرق

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الوضع في ليبيا الآن في مفترق طرق، إما استعادة عافية الدولة الليبية وطريق الشفافية، أو طريق الضباب الذي لا يعلم مداه إلا الله، وجميع المعطيات تؤكد أن انعقاد الانتخابات الليبية في موعدها شبه مستحيل، وإنما قد تؤجل لبرهة من الزمن، ولكن هناك جديد جد في ليبيا الآن، وهو إصدار قرار من رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، بحل اللجان الانتخابية وإنهاء عملها وفقًا لمصادر إعلامية ليست رسمية، مشيرًا إلى أن هناك فصيلا في ليبيا يهدف لعرقلة الانتخابات.

الإخوان ليس لهم قاعدة أو دستور إلا المصلحة الخاصة للجماعة

كما أعرب الإعلامي، عن سعادته بعقد اجتماع للمرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، واصفًا الصور المتداولة للاجتماع بالصورة البراقة وبارقة الأمل وطاقة نور وتفاؤل حقيقي يخيم على الاجواء في ليبيا، معربًا عن سعادته لعدم وجود خالد المشري، بهذا الاجتماع، لكونه يمثل الإخوان، موضحا أن تواجدهم يمثل خرابا، والإخوان ليس لهم قاعدة أو دستور إلا المصلحة الخاصة للجماعة ولا يعرفون دينا ولا وطنا، كما أن تجربة مصر مع الإخوان منذ نشأتها وحتى الآن مريرة، باعتبارها دولة المنبع للإخوان، والدولة تعاملت مع الإخوان بكل الأشكال وفشلت جميع محاولات القضاء والاستيعاب والدمج.

الإخوان بيضحكوا على الشعب منذ 80 سنة

وتابع نشأت الديهي: «حتى واجه الشعب المصري نفسه الإخوان، فتنكروا للشعب وأذاقوه الأمرين، وأصبحت العلاقة بين الشعب والمجتمع من ناحية وبين الإخوان من ناحية أخرى، والدولة انحازت للمجتمع، الإخوان ضحكوا على الشعب منذ 80 سنة وهم يتحدثون عن ظلم النظام لهؤلاء الاتقياء الأنقياء»، محذرًا الليبيين من الإخوان: «حذاري من الإخوان فهم سم قاتل وليس لهم علاقة بالدين أو الوطن بدليل ما يحدث بينهما من صراعات».