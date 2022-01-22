القابضة للطيران: «شهر يناير عيد الطيران المدني.. كملنا 92 سنة»

قال الكابتن عمرو أبوالعنين، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن وزير الطيران المدني محمد منار، قاد أول رحلة تجريبية للذهاب بخدمات صديقة للبيئة إلى العاصمة الفرنسية باريس، فيما تولى هو قيادة رحلة العودة من باريس إلى القاهرة.

أبوالعينين: الخدمات والمنتجات التي جرى تقديمها على الطائرة هي صديقة للبيئة بنسبة 90%

وأضاف «أبوالعنين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرحلة لم تكن جميعها صديقة للبيئة، ولكن كانت الخدمات والمنتجات التي جرى تقديمها على الطائرة هي صديقة للبيئة بنسبة 90%، «شهر يناير هو شهر عيد الطيران المدني المصري، والسنة دي كملنا الـ92 سنة».

وأوضح أن القيادة السياسية مهتمة بملف التغير المناخي والحفاظ على البيئة، ومن أجل هذا تم تنظيم مؤتمر للتغير المناخي في شرم الشيخ وسيحضره أغلب قيادات العالم، وقبيل إطلاقه يجب على مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية والبيئية والاقتصادية، «الرحلة كان شعارها اللون الأخضر وأننا بنساعد في البيئة النظيفة».

وأكد أن الدولة المصرية لديها التزامات تجاه الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على البيئة في عام 2025، ولكن بدأت القيادة المصرية في الالتزام بذلك منذ الآن، «دي كانت بداية ورحلة تجريبية بنحاول نستغني فيها عن بعض المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام واستخدمنا مواد أخرى صديقة للبيئة كالخشب والكارتون مستخدمة في الطعام والشراب وخلافه».

وتابع: «آخر السنة دي هينضم لينا 3 طائرات جدد للأسطول الطيران المصري في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وباقي الطيرات هتيجي حتى منتصف العام المقبل».