رحلة خاصة من «مصر للطيران» إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني

تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمشجع المصري، اليوم الأربعاء، بتنظيم ثالث رحلاتها الخاصة إلى مطار «ياوندي» بالكاميرون؛ لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3040 بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة 309 ركاب والمعروفة باسم «طائرة الأحلام» لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الثالثة المقامة مساء اليوم أمام منتخب السودان.

رحلة للكاميرون لنقل مشجعي مصر

وسيرت الشركة الوطنية رحلتين سابقتين إلى مطار «جاروا» بالكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو.

ويلعب المنتخب القومي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، هذا وتتمنى مصرللطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري التوفيق له في البطولة الإفريقية.