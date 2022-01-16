رئيس التحرير

محمود مسلم

وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار الخارجة بعد توقف سنوات

كتب:

الوطن
02:23 م | الأحد 16 يناير 2022
وصول أولي رحلات مصر للطيران إلي مطار الخارجة

وصول أولي رحلات مصر للطيران إلي مطار الخارجة

وصلت إلى مطار الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، أول رحلة مباشرة قادمة من مطار القاهرة رقم MS198 من طراز الإيرباص A220-300 وذلك بعد توقف دام لسنوات.

تسهيلات لتنشيط الحركة الجوية والسياحية

جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين محافظات مصر، بما يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

رحلة واحدة كل أسبوع

وصرح عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنَّه تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة والخارجة بمعدل رحلة واحدة يوم الأحد من كل أسبوع بطراز الإيرباص A220-300، وذلك لخدمة أبناء المحافظة وتنشيط  الحركة السياحية ودعم مناخ الاستثمار بها، ومن المقرر زيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى الخارجة، مع تزايد الطلب على السفر للوادي الجديد.

ويمكن لمسافري مصر للطيران شراء التذاكر من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو مركز خدمة العملاء 1717 في مصر أو من خلال مكاتبها ووكلائها حول العالم.

اقرأ المزيد:

تجديد اعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب من «المدني الكويتي»

إقلاع ثاني رحلات «مصر للطيران» الخاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب

«مصر للطيران» تنظم رحلات مباشرة إلى «الخارجة» بالوادي الجديد الأحد

أكاديمية مصر للطيران تجدد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة

مصر للطيران تسيّر طائرة إلى الكاميرون لدعم المنتخب القومي أمام نيجيريا

«مصر للطيران» تنظم رحلة خاصة لسفر المنتخب الوطني إلى الكاميرون السبت