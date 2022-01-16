وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار الخارجة بعد توقف سنوات

وصلت إلى مطار الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، أول رحلة مباشرة قادمة من مطار القاهرة رقم MS198 من طراز الإيرباص A220-300 وذلك بعد توقف دام لسنوات.

تسهيلات لتنشيط الحركة الجوية والسياحية

جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين محافظات مصر، بما يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

رحلة واحدة كل أسبوع

وصرح عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنَّه تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة والخارجة بمعدل رحلة واحدة يوم الأحد من كل أسبوع بطراز الإيرباص A220-300، وذلك لخدمة أبناء المحافظة وتنشيط الحركة السياحية ودعم مناخ الاستثمار بها، ومن المقرر زيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى الخارجة، مع تزايد الطلب على السفر للوادي الجديد.

ويمكن لمسافري مصر للطيران شراء التذاكر من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو مركز خدمة العملاء 1717 في مصر أو من خلال مكاتبها ووكلائها حول العالم.