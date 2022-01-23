محمد ثروت يكشف سر علاقته بـ«مبارك» وحقيقة صلة القرابة بينهما

كشفت الفنان محمد ثروت سر علاقته بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، وذلك خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

صلة القرابة بـ«مبارك»

وتحدث «ثروت» عن علاقته بالرئيس السابق محمد حسني مبارك خلال توليه السلطة، قائلا: «مكنش ليا صلة بيه قبل توليه رئاسة الجمهورية، والبعض كان يعتقد بأن هناك صلة قرابة بيننا له بسبب قوة علاقتي معه بعد ذلك والشبه الكبير بيننا، بس هو كان يسعد بنجاحي».

وأضاف: «أول مرة ظهرت كان حلمي بكر عاملي أنشودة اسمها (الله ع الشعب) بمشاركة فايزة أحمد وهاني شاكر وإيمان الطوخي وأحمد إبراهيم كنا كتير، وكان ليا مقطع حلو أوي بقول فيه (والله واحلوت ليالينا) وكان متميز عن الأغنية كلها، والرئيس مبارك كان سعيدا للغاية بغنائي في هذا الحفل».

وأوضح محمد ثروت أنه غنا بعد ذلك أغنية «بلدي»، والتي شهدت نجاحا كبيرا للغاية، وبسبب نجاحها حولها لـ «كاسيت»، وتوالت النجاحات بعد ذلك، وأصبح يشارك بالحفلات الرسمية.

هذه الأغنية سر قوة العلاقة بيننا

ولفت أنه عندما غنا أغنية «مصريتنا» بالبدلة العسكرية، وبألحان الموسيقات العسكرية، قام خلالها الرئيس مبارك بتوجيه الإشارة له للنزول له وتوقف الحفل وتحدث معه.

وواصل: «المشير أبو غزالة رحمه الله بيهزر معاه وقال له: (أنا عارف إن محمد ثروت وحيد أمه وأبوه بس هجنده بردو)، الوقفة دي كانت غير عادية على مصر والعالم العربي إن الحفل الرسمي بيتوقف ومطرب أيا كان اسمه رئيس الجمهورية بيكلمه لدقائق معدودة ويتوقف فيها الحفل تماما، دي كانت جديدة».

وأشار إلى أن هذا الموقف كانت بداية علاقته الشخصية بالرئيس السابق مبارك، وبسبب قوة هذه العلاقة البعض ربط ذلك بأنني أقرب له، «فيه ناس كانت بتقولي إني قريبه، خصوصا مع الشبه».