محمد ثروت يكشف عن البرومو الرسمي لمسلسل «الفرح فرحنا».. «فيديو»

كشف الفنان محمد ثروت عن البرومو الرسمي لـ مسلسل «الفرح فرحنا»، الذي يبدأ عرضه، غدا الأحد الموافق 9 يناير، على منصة «شاهد VIP».

تفاصيل مسلسل «الفرح فرحنا» موعد ومكان العرض

ويشارك الفنان محمد ثروت في بطولة المسلسل الكوميدي «الفرح فرحنا»، بجانب نخبة من نجوم الفن وأبرزهم محمد أوس أوس، وسليمان عيد، ومحمود الليثي، أحمد محارب، بجانب مشاركة عبير منير، وعارفة عبد الرسول، إيمان السيد، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف، حسين مصطفى محرم.

كما أعلن محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، أمس عن موعد طرح مسلسل «الفرح فرحنا» من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقا: «بسم الله توكلنا على الله مسلسل الفرح فرحنا ابتداءً من يوم الأحد.. 9 يناير على «شاهد vip».

وتابع محمد أسامة أوس أوس، بمنشوره أنه منتظر آراء المشاهدين، عقب عرض العمل غدا على منصة «شاهد vip» ، قائلا: «في انتظار رأيكم».

وتفاعل الجمهور مع منشور الفنان محمد ثروت، وكان من أبرز التعليقات، أحد المتابعين الذي علق قائلا: «الأغاني بالبرومو مبالغ فيها وكثيرة للغاية.. أتمنى أن يكون المسلسل جيد ويخلف التوقعات»، بجانب عدد كثير من ردود الأفعال الإيجابية حول المقطع الترويجي للمسلسل.

كما تفاعل عدد كبير من متابعي محمد أوس أوس، فور إعلانه عن موعد عرض مسلسل «الفرح فرحنا»، أمس من خلال حسابه الشخصي عبر «إنستجرام».

ظهور خاص لـ عمر كمال

ويعد مسلسل «الفرح فرحنا» هو المشاركة الفنية الأولى لـ عمر كمال، وظهوره كضيف شرف بإحدى الحلقات، بشخصيته الحقيقة كمغني، حيث نشر عبر حسابه الشخصي عبر «فيس بوك وإنستجرام»، مقطع فيديو من كواليس التصوير، مُعلقًا عليه بقوله: «قريبًا».