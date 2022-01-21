جمال مبارك وحسن حمدي ومحلب يقدمون العزاء في نجل عبدالمنعم سعيد

شارك عدد من السياسيين والشخصيات العامة في تقديم واجب العزاء للمفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، في عزاء نجله المهندس شادي الذي وافته المنية الثلاثاء، نتيجة سكتة قلبية، وشيعت جنازته الأربعاء الماضي.

عزاء نجل عبدالمنعم سعيد

وتوافد المعزون على مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس لعزاء الراحل شادي عبد المنعم سعيد، نجل المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، عقب صلاة المغرب اليوم، وكان في مقدمة الحضور جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وخالد عناني وزير الآثار، والإعلامي أحمد المسلماني، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة الأسبق، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق.

برودة الطقس لم تمنع المعزين

ورغم برودة الطقس حرص الكثيرون على تقديم واجب العزاء، وخاصة بعد رفع أذان العشاء، إذ شهد العزاء حضور عدد كبير من أقارب وأصدقاء الراحل، والذين حرصوا على وضع الكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي وفقا للإجراءات الاحترازية من متحور أوميكرون.

وتوفي شادي عبد المنعم سعيد عصر الأربعاء الماضي، إثر سكتة قلبية مفاجئة، ويجري مساء اليوم الجمعة استقبال المعزين وتلقي واجب العزاء منذ عقب صلاة المغرب مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وشُيِّعت جنازة نجل الدكتور عبد المنعم سعيد، يوم الأربعاء الماضي، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بحضور والده والذي تم دفنه في مقابر العائلة بمنطقة الأباجية.

تشييع جثمان نجل عبدالمنعم سعيد

وقد شارك في تشييع جثمان شادي عبدالمنعم سعيد عدد من أقطاب الفكر المصري وبرلمانيون وسياسيون، من بينهم مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، ومحمد عصمت السادات عضو مجلس النواب الاسبق.

ويمتلك المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد عددا كبيرا من المؤلفات في مختلف التوجهات السياسية وله مقالات حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط، والسياسة المصرية والحد من التسلح، بالإضافة إلى مؤلفات عديدة نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، آسيا وأوروبا.