إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بأسيوط

أصيب خمسة أشخاص في حادثي سير منفصلين وقعا اليوم، أحدهما انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي؛ دائرة مركز الفتح والآخر اصطدام سيارة بشخص دائرة مركز أسيوط، وجرى نقل المصابين لمستشفى الشاملة.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط إخطارا، من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل نجع رويشد دائرة المركز ووقوع إصابات، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم 4752 ي ص ج، وذالك على الطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل قرية نجع رويشد، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الشاملة لا توجد خسائر في المال العام وجرى رفع السيارة ووضعها على جانب الطريق.

إصابة شخص صدمته سيارة بأسيوط

ومن جانب آخر تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم السيارة رقم 7683 ي ص ج بالمواطن «مصطفى رمضان أحمد»، 25 سنة من قرية شطب التابعة لمركز أسيوط وتم نقله إلى مستشفى الشاملة، وتم التحفظ على السيارة والسائق بمعرفة الشرطة وجرى تحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.