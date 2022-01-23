رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها بسبب «أوميكرون»

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، إنها ألغت حفل زفافها مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار «أوميكرون» المتحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد.

وأضافت أرديرن، لـ الصحفيين، أن حفل زفافها لن يقام. وأعربت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، عن أسفها لأي شخص حدثت له نفس الظروف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبووتنيك» الروسية.

أرديرن: نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من «كورونا»

وأوضحت أرديرن، أن بلادها ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من «كورونا» مع استخدام الكمامات بشكل أكبر، وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف أو25 شخصا إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.

السلطات النيوزيلندية ستفرض استخدام الكمامات

وستفرض السلطات في نيوزيلندا، استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد، بعد أن أثبتت 9 إصابات بـ«أوميكرون» انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.

وأشارت المسؤولة النيوزيلندية، إلى أنها لا تختلف عن آلاف المواطنين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب «كورونا»، وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحيانا عند مرضه الشديد.

ودعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، مواطني بلادها إلى الحصول على جرعة معززة من لقاحات كورونا، وقالت أرديرن، إن الحصول على جرعة معززة، يصنع فارقا كبيرا، كما حثت المسؤولة، الجمهور على الخضوع للاختبار إذا ظهرت عليهم أعراض.

من جانبه، قال المدير العام للصحة، أشلي بلومفيلد، إن خطر انتقال العدوى بسبب حالات «أوميكرون» المؤكدة يعتبر مرتفعا، مضيفا أن مصدر العدوى غير معروف، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.