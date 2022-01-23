«فايزر» الأمريكية: نسعى لابتكار لقاح يمكنه مواجهة «أوميكرون»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» الأمريكية، ألبرت بورلا، إن شركته تسعى لابتكار لقاح يمكنه مواجهة «أوميكرون» المتحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بالإضافة إلى السلالات الأخرى من الفيروس.

وكشف بورلا، أمس السبت، إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة.

وكانت بيانات أولية على تجربة جرعة رابعة معززة من «لقاح فايزر»، أظهرت في وقت سابق، أنها غير كافية لمنع الإصابة بـ«أوميكرون» المتحور من «كورونا».

«لقاح فايزر» أثبت فعاليته ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بـ«أوميكرون»

وأوضح بورلا، في مقابلة مع قناة إن 12 نيوز الإسرائيلية، ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل 4 إلى 5 أشهر على أساس دوري، أن هذا لن يكون سيناريو جيدا، مضيفا أن مرة في العام، هذا أسهل في مجال إقناع الناس بأن يفعلوه وأسهل أن يتذكروه.

وكان «لقاح فايزر»، أثبت أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بـ«أوميكرون»، لكنه أقل فعالية في منع العدوى.

وكانت دراسة أمريكية جديدة، قالت في وقت سابق، أن لقاح «فايزر» أثبت فعاليته لدى الشباب، وقالت الدراسة، إن جميع المراهقين الذين احتاجوا لدخول العناية المركزة لم يحصلوا على التطعيم مما يعزز وضع تقديم الجرعات لهم، وفقا لما ذكرته صحيفة «الأنباء» الكويتية.

وكانت بعض الدول، توسعت مع تصاعد الإصابات في برامج جرعات كورونا التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.