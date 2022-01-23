ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 349.7 مليون حالة

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهوره قبل عامين، إلى 349707561 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5609684 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 278069550 حالة.

ونفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت سابق، الرواية القائلة، إن «أوميكرون» المتحور الجديد من «كورونا» يشير إلى أن الفيروس بات مرضا خفيفا، محذرا من أن المرض لم ينته بعد

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس السبت، 765504 إصابات ‏جديدة بـ «كورونا» و2621 وفاة، ليرتفع إجمالي ‏‏‏الإصابات إلى 69437067 حالة، فيما وصل عدد ‏الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 858909 حالة وفاة.

عربيا، سجلت الجزائر، 2211 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و12 وفاة، وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 234536 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6481 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، إلى تماثل 988 مريضا للشفاء من الفيروس، ليترفع إجمالي حالات التعافي من «كورونا» إلى 158616 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضافت الصحة الجزائرية، أن 7 ولايات لم تسجل بها أي حالة، فيما أحصت 15 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات و26 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق.

وفي موريتانيا، سجلت البلاد، 280 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و4 حالات وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 57172 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 924 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

إلغاء جلسة الكابينيت الإسرائيلي بسبب إصابة وزير جيش الاحتلال بـ«كورونا»

من جانبها، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء جلسة الكابينيت، المقررة اليوم الأحد، بسبب إصابة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته قناة «كان» الإسرائيلية.

وكان جانتس، أعلن، أمس الأول الجمعة إصابته بـ الفيروس بعدما أجرى فحصا مخبريا أظهر ذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.