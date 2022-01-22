مكتشفة متحور أوميكرون: أصله من هولندا.. ولن يكون نهاية كورونا

قالت العالمة الجنوب إفريقية أنجيليك كوتزي، مكتشفة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، إن الفيروس أصبح أقل حدة لكنه ليس دور برد أو إنفلونزا، إذ أن عائلة كورونا بشكل عام متشابهة مع الإنفلونزا: «أوميكرون أصله من هولندا وليس من إفريقيا، والقارة السمراء لم تحصل على التطعيم بشكل كبير».

الموجة الجديدة في مايو المقبل

وأضافت «كوتزي» خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة اليوم السبت، من برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON E»، أنها لا تعتقد أن أوميكرون سيكون نهاية كورونا حول العالم: «الأمر لايزال مبكرا، وفي جنوب إفريقيا نحن نخرج من الموجة الرابعة، وإذا نظرنا إلى إحصاءاتنا سنجد أن هناك فترة بينية في كل موجة واجهناها، وأعتقد أن الموجة التالية ستكون في مايو من هذا العام».

أوميكرون سيصبح متحورا عاديا في حالة واحدة

وتابعت مكتشفة متحور أوميكرون: «فترة الموجة الأولى كانت 74 يوما، والموجة الثانية استمرت 76 يوما، وموجة دلتا كانت 106 أيام، وأوميكرون 105 أيام، وإذا لما يظهر أي متحور آخر في مايو أو يوليو المقبلين ربما مع نهاية العام سنقول إنه أصبح فيروسا عاديا نتعايش معه».

وأضافت أنجيليك كوتزي: «من المهم جدا الحصول على التطعيم لحمايته من الذهاب إلى المستشفى أو الوفاة، واللقاح لا يحمي تماما لكنه يجعل الإصابة أقل حدة، وفي بعض الدول كانت هناك تنوعات، لكن أوميكرون ليس مثيرا للقلق، هو المتحور السائد في جنوب إفريقيا وموجود في كل أنحاء العالم».

فايزر متاح للأطفال في جنوب إفريقيا

وأشارت إلى أن السلطات المعنية في جنوب إفريقيا لا تتيح التطعيم لمن هم دون الـ12 عاما، إذ أن أوميكرون لا يؤثر عليهم ويعرضهم لحالات صحية خطيرة: «التطعيم ليس إجباريا في جنوب إفريقيا للأطفال من 12 لـ17 سنة ويمكنهم الحصول على لقاح فايزر».