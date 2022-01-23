دوين جونسون وسيلينا جوميز ضمن المرشحين لتقديم حفل جوائز أوسكار الـ94

تعمل أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة على تنظيم النسخة الـ94 من حفل توزيع جوائز أوسكار، المقرر إقامتها في 27 مارس المقبل على مسرح «دولبي» الشهير، في هوليوود، بعدما أعلنت شبكة «ABC» التليفزيونية، وجود مقدم أساسي لنسخة أوسكار الـ94، بعد نسخ متتالية دون مقدم رئيسي.

أكاديمية «أوسكار» تبحث عن أكثر من مقدم للحفل بحثا عن نسب المشاهدة

وكشف مصدر داخل الأكاديمية، أنها تتطلع إلى أكثر من مقدم واحد، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي»، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تواصل الفريق الذي يقف وراء حفل توزيع جوائز أوسكار المرتقب إلى العديد من المشاهير بفكرة تجميع ثنائيات محتملة من المشاهير، ولا تزال المناقشات في مراحلها الأولى، لكن القرار سيتخذه في النهاية الأكاديمية وشبكة «ABC» والمنتج ويل باكر.

لم يتواجد في حفل توزيع جوائز الأوسكار على مدار السنوات الثلاث الماضية مقدم رئيسي، حيث كان جيمي كيميل آخر مضيف في عام 2018، مع انخفاض التقييمات بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وتتوق الأكاديمية لإحياء السنوات التي حققت فيها نسب مشاهدات مرتفعة، قاربت الـ50 مليون مشاهد.

دوين جونسون لن يكون قادرا عن تقديم حفل جوائز أوسكار

ومن الأسماء التي يتم مناقشتها داخل أروقة الأكاديمية دوين جونسون المعروف بـ«ذا روك»، وكيفن هارت، وتيفاني هاديش، وتينا فاي، وإيمي بولر، ومايا رودولف، وستيف مارتن، ومارتن شورت، وسيلينا جوميز، لكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على شخص بعينه.

لكن دوين جونسون لن يكون قادرًا على استضافة حفل توزيع الجوائز هذا العام، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي»، حيث إن جدول أعماله المزدحم سيمنعه من تولي الحفلة، في الواقع، لقد طُلب منه عدة مرات في الماضي، لكنه لم يكن قادرًا على القيام بذلك، فقط بسبب انشغاله بتصوير عدد من الأعمال، خلال تلك الفترة.