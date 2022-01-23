الإمارات تطلق منظومة مراقبة اشتراطات ومعايير سكن العمال إلكترونيا

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات بدأت تطبيق منظومة متكاملة تستهدف التأكد من وجود اشتراطات الصحة والسلامة في سكن العمال، في وقت أنشأت فيه الوزارة نظاما إلكترونيا يسمى "نظام السكن العمالي" الذي يعتبر نظاما متكاملا ومترابطة بين ملاك المساكن العمالية وأصحاب العمل.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن إدارة الصحة والسلامة المهنية بالوزارة تراقب بشكل دوري مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساكن العمالية بالتوازي مع تنفيذ برامج لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات، الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من المخاطر، وذلك تنفيذا لسياسات حكومة دولة الإمارات ذات الصلة.