وظائف جديدة في «هيئة قضايا الدولة».. تعرف على الشروط وطرق التقديم

أعلنت هيئة قضايا الدولة، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة «مندوب مساعد» من خريجي كليات «الحقوق والشريعة، والقانون، والشرطة»، وذلك لدفعة 2021، وذلك بحسب إعلان رسمي لهيئة قضايا الدولة، أوضحت فيه الشروط الخاصة بالمتقدمين للوظيفة، والمنصوص عليها في القانون.

وتتضمن الشروط:

- إلا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

- إلا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز كافة الاختبارات التي تجري له في هذا الشأن.

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية، وذلك طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية، من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

- يتم استلام ملف التقديم نظير مبلغ قدره 600 جنيه، وذلك «من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن فى 8 شارع أبو الفدا- الزمالك».

- يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 29 يناير 2022 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2020.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي، مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة من شهادة المؤهل.

هذا كما وفرت «هيئة قضايا الدولة» طريقة أخرى لتلقي طلبات المتقدمين، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 حتى الخميس الموافق 24 فبراير 2022.

شروط يجب الالتزام بها

- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من الموقع بعد أستفاء جميع البيانات.

- تقدم الملفات مستوفية أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- يتم تسليم الملفات بمقر نادي «مستشاري قضايا الدولة»، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.