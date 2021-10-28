نقيب المحامين يستقبل أمين عام قضايا الدولة ونقيب المهندسين ومفيد شهاب

استقبل رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، منذ قليل، المستشار حسين مصطفى فتحي، أمين عام هيئة قضايا الدولة، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور مفيد شهاب، رئيس جامعة القاهرة الأسبق وذلك لحضور احتفالية يوم المحاماة.

انطلاق الفعاليات

وينطلق بعد قليل، فعاليات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكل الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

إهداء وزير العدل درع المحاماة

وطبقًا لجدول أعمال المؤتمر، تبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالسلام الوطني، ثم كلمة ترحيب من الأستاذ نقيب المحامين، تليها كلمة وزارة العدل، ويلقيها السيد الوزير، ثم كلمة أساتذة الأجيال، ويلقيها الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي.

وتنتهي وقائع الجلسة الافتتاحية بتسلم نقيب المحامين، درع المحاماة إلى المستشار وزير العدل، ثم تكريم لأساتذة الأجيال، ويتبع ذلك استراحة قصيرة.

جلسات المؤتمر

وتشتمل جلسات المؤتمر على؛ الجلسة الصباحية ويتم خلالها مناقشة «المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا في منظومة العدالة». ويتناول المؤتمر في الجلسة المسائية «المحاماة العربية وشركاء العدالة والتكامل بينهم»، في حوار مع الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، وعدد من النقباء العرب، على أن يعلن نقيب المحامين التوصيات في ختام الأعمال.