مواعيد التقدم لـ وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة دفعة 2021

تصدرّت وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، ومواعيد التقديم لها؛ محركات البحث الإلكتروني، عقب إعلان هيئة قضايا الدولة، بدء تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021، على أن يجرى استلام ملف التقديم من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة «الكائن في 8 ش أبو الفدا، الزمالك، القاهرة»، نظير مبلغ مالي وقدره 600 جنيه، على أن يستمر سحب الملفات حتى الخميس الموافق 10 فبراير المقبل.

مواعيد التقدم لـ وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

وأكّدت هيئة قضايا الدولة، أنَّ مواعيد التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، تبدأ اعتبارا من السبت الموافق 29 يناير 2022، وتستمر حتى الخميس الموافق 10 فبراير 2022، ويجرى سحب الملف بعد سداد الرسوم، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، مع وجود الأصل للاطلاع عليه، إضافة إلى صورة ضوئية من شهادة «المؤهل»، موضحة أنَّ تسجيل طلبات التعيين يجرى من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة قضايا الدولة www.sla.gov.eg.

شروط التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

ووضعت هيئة قضايا الدولة، شروط التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، مشيرة إلى أنَّه يشترط في المتقدم للحصول على الوظيفة، أن يكون التقدير التراكمي له جيد بحد أدنى، ولا يزيد سنه في تاريخ نشر الإعلان على 30 عامًا، مؤكدة على ضرورة اجتياز كل الاختبارات التي تجرى في هذا الشأن من قبل المتقدم، إضافة إلى توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة، مع ثبوت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

خطوات التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

أوضحت هيئة قضايا الدولة، خطوات التقديم على الوظيفة من خلال الموقع الإلكتروني، التي تبدأ بتسجيل البيانات المطلوبة كافة، بالاستمارة بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال الموقع عقب استيفاء جميع البيانات وحفظها، تقدم الملفات مستوفية أصول المستندات والأوراق المطلوبة، تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من السبت 26 فبراير 2022، إلى يوم الخميس 24 مارس 2022، طبقًا للجدول الذي سيجري نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة.

وأكّدت أنَّه يجب على المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة، مشيرة إلى أنَّه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات المطلوبة، لافتة إلى أنَّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.