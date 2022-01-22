«النواب» و«الشيوخ» يهنئان الرئيس ووزير الداخلية بذكرى عيد الشرطة

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، والذكرى الحادية عشر لثورة 25 يناير.

نص برقية التهنئة

ونصت البرقية على: «يطيب لي ونحن نحتفي بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزي، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء».

وأكد رئيس مجلس النواب: «لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة – وَلـّت – نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطني، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر».

طريق النمو والتطور

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: «فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور».

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، بالدعاء: «حفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده».

تهنئة وزير الداخلية

كما بعث رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

جاء في نص البرقية: «يطيب لنا ونحن نحتفي بذكرى شهداء الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية التي نتذكر فيها رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ضد المحتل الإنجليزي الغاشم».

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي: «نحن نثمن غالياً جهود رجال الشرطة الأبطال الذين حملوا أمانة تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على الشرعية الدستورية، وأمن الوطن واستقراره، وتعقب صور الجريمة، ومواجهة مخاطر الإرهاب، ولا يزالون يدفعون أرواحهم الذكية حتى الأمس القريب فداءً للوطن عيونهم ساهرة لا تنام، كي نعيش في أمن وأمان، فتحية لشهداء الواجب، أبطال العزة والكرامة».

وقال رئيس مجلس النواب، في ختام برقية التهنئة: «إننا نحنى الجباه إكباراً وإعزازاً لشهداء الشرطة الأبرار، أسكنهم الله فسيح جناته مع النبيين والصديقين».

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس

وكذلك بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير جاء فيها: «باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، تلك الذكرى الخالدة التي أثبت فيها رجال الشرطة شجاعتهم في حماية أمن البلاد، وقد خلدت تلك المناسبة تقديرا للجهود التي قاموا بها في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحياتهم المستمرة في دحض العنف».

وأضاف: «كما يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي خرجت فيها جموع المصريين مطالبين بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقد حمى جيش مصر العظيم تلك المطالب إلى أن خرجوا في الثلاثين من يونيو لتصحيح المسار. متمنين لسيادتكم دوام الصحة وموفورها، وأن يعينكم الله على ما أقامكم فيه، وأن يحفظ الله خطاكم، ويكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاحوكل عام وسيادتكم بخير».

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ وزير الداخلية

كما بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة جاء فيها:

«يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم ولرجال الشرطة الأوفياء بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. تلك الذكرى التي جسد فيها رجال الشرطة المصرية أروع البطولات للحفاظ على أمن البلاد، ولا يزالون يبذلون أقصى جهودهم لحماية الوطن ويدفعون بأرواحهم الذكية فداء لكي يعيش المصريون في أمن وأمان».

داعيا المولى أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.