موعد إجازة عيد الشرطة 2022.. جدول العطلات الرسمية المتبقية

«موعد إجازة عيد الشرطة 2022» وثورة يناير، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها المواطنون عبر المحرك العالمي «جوجل» خاصة أنها على بعد أيام من الآن، فبعد قرار مجلس الوزراء بترحيل العطلات، فالبعض يتساءل متى يمكنهم الحصول على عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد إجازة عيد الشرطة 2022

وتأتي مناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري، لكن بسبب قرار سابق للحكومة المصرية، فإنه يتم ترحيل إجازات منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، إذ يتيح هذا للموظفين والعاملين، قضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، مع العلم أن هذا القرار لا يطبق على الأعياد الدينية.

لذلك يتوقع أن يكون موعد إجازة عيد الشرطة 2022، هي يوم الخميس المقبل الموافق 27 يناير الجاري.

الإجازات الرسمية 2022

وبحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، في مصر فهناك 19 يوما عطلة رسمية، تبدأ بإجازة عيد الشرطة الخميس المقبل، وحتى شهر مارس 2022 المقبل لا توجد أي عطلات رسمية، وإنما تبدأ في أبريل 2022، إذ يكون أول أيام العطلات هو 25 أبريل، الذي يوافق عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء معًا.

العطلات الرسمية في مايو 2022

يليها يوم الأحد الذي يوافق الأول من مايو إجازة عيد العمال، وفي الفترة من 2 إلى 5 مايو، إجازة عيد الفطر المبارك فلكيًا، ليكون بذلك الأسبوع الأول من الشهر الخامس بالسنة الميلادية، هو إجازة بالكامل للموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص.

العطلات الرسمية في شهر يونيو ويوليو

وفي 30 يونيو تأتي ذكر ثورة 30 يونيو، وفي شهر يوليو يكون الأكثر من حيث عدد العطلات الرسمية، إذ تبدأ إجازة عيد الأضحى من الجمعة 8 يوليو وحتى الثلاثاء 12 يوليو فلكيًا، بالإضافة إلى إجازة ثورة 23 يوليو، ويوم 30 يوليو رأس السنة الهجرية فلكيًا.

ولا يتضمن شهري أغسطس وسبتمبر أي عطلات رسمية، ويكون 6 أكتوبر إجازة رسمية، ويليها 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف؛ لتكون هذه الذكرى العطرة آخر العطلات الرسمية في السنة الميلادية الحالية.