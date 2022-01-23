الحكومة: انخفاض نسبة رافضي أخذ لقاحات كورونا لأدنى مستوياتها

رصدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار انخفاض رغبة بعض المصريين في أخذ لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» خلال الشهور القليلة الماضية، بموجب نتائج استطلاعات رأي متعاقبة أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، خلال الفترة من مارس 2021، وكان أحدثها استطلاع أجراه المركز في النصف الأخير من ديسمبر 2021.

انخفاض نسبة رافضي أخذ لقاح كورونا لـ13% فقط في ديسمبر 2021

وأفصح مركز المعلومات في نشرة صادرة عنه اليوم، عن نتائج الاستطلاع، إذ سجل شهر ديسمبر 2021 أقل رغبة من المصريين لعدم أخذ اللقاح، بواقع 13% فقط من المصريين الأكبر من 18 عاما، في حين كانت النسبة 35.9% من المصريين كأعلى نسبة رفض للقاحات خلال شهر مايو 2021.

أكثرية رافضو أخذ اللقاح من الإناث والشباب من عمر 18 حتى 30 عاما

وعن الفئات التي ما زالت غير راغبة في أخذ اللقاح، رغم انحصار تلك الفئة، فأكثريتهم الشباب من عمر 18 حتى 30 عاما والإناث، وقاطني محافظات الوجهين البحري والقبلي، بحسب تقرير صادر عن «معلومات الوزراء».

وعن نتائج عدم الاستعداد لأخذ لقاح كورونا، خلال استطلاعات الربع الأخير من «2021»، تضمنت استطلاعات «مركز المعلومات»، أنّ نسبة الرفض كانت 22.4% في شهر أكتوبر الماضي، وانخفضت لـ17.4% خلال شهر نوفمبر، قبل أن تتراجع حتى 13% خلال ديسمبر 2021.

استطلاع رأي الحكومة يرصد وجود طفرة في أعداد أخذي لقاحات كورونا بمصر

وتضمنت بيانات استطلاعات الرأي التي أجرتها الحكومة وجود طفرة في عدد المواطنين الذين ذكروا أنّهم أخذوا لقاح كورونا؛ فبعدما سجلت نسبة المواطنين الذين قالوا في سبتمبر الماضي إنّهم أخذوا اللقاح بالفعل 11.4%، ارتفعت تلك النسبة في أكتوبر لتسجل 32.5%، وفي نوفمبر 49.7%، وفي ديسمبر 58.5% من المصريين.

وعن النسبة المتبقية ممن لم يأخذوا اللقاحات، أوضح استطلاع مركز المعلومات، أنّ 25.8% من المصريين لديهم استعداد لأخذ «لقاح كورونا».