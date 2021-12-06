استطلاع رأي: نصف الأمريكيين يعتقدون استمرار الوضع الوبائي طوال 2022

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من نشرته التي يصدرها تحت عنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية» وذلك في إطار سعيه نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، والتعرف على ما يدور بشأن نتائج القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بها، والتوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.

استمرار الوضع الوبائي في 2022

وقد تناول المركز في العدد نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز «جالوب» وتم نشر نتائجه في شهر نوفمبر المنقضي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا ورؤية الأمريكيين له، حيث أظهرت النتائج أن 51% من الأمريكيين يعتقدون أن الوضع الوبائي سيستمر طوال عام 2022؛ فيما توقع 28% منهم أن يستمر إلى فترة أطول من ذلك.

وفى استطلاع أخر لمركز «جالوب» على عينة من 40034 من البالغين الأمريكيين حول رؤيتهم للعمل عن بعد، أبدى 45% من المبحوثين الأمريكيين العاملين بدوام كامل أنهم يعملون عن بعد سواء كلياً (25%) أو جزئياً (20%) وذلك في استطلاع سبتمبر الماضي، في حين أبدى 91% من الأمريكيين الذين يعملون على الأقل بعض ساعات من عملهم عن بعد عن أملهم في أن تستمر قدرتهم على العمل من المنزل بعد القضاء على وباء كورونا.

استطلاع رأي: 76% من الأمريكيين يعتقدون أن فيس بوك لا يسهم في بناء المجتمعات

كما تابع مركز المعلومات ودعم القرار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «SSRS» لصالح شبكة قنوات «سي إن إن» الإخبارية على عينة من المواطنين الأمريكيين البالغين، وتم نشر نتائجه في نوفمبر الماضي، عن آراء الأمريكيين بشأن فيسبوك، حيث أوضحت النتائج أن 76% من الأمريكيين مقتنعون تمامًا أن «فيسبوك» لا يسهم في بناء مجتمع أفضل وأن له تأثير ضار، فيما عارض هذا الرأي 11٪ فقط منهم، كما ذكر 53% أن هناك ضرورة لتشديد اللوائح الفيدرالية لأنشطة «فيسبوك»، فيما عارض هذا الرأي 11%، وطالبوا بإضعاف الرقابة عليه.