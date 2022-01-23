توقف حركة الصيد بكفر الشيخ.. وأمطار غزيرة تضرب المحافظة

توقفت حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، اليوم الأحد، لسوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، وارتفاع الأمواج، وزيادة سرعة الرياح، وذلك ببوغاز وبحيرة البرلس.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس بتوقف حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية، وسوف تستمر لحين استقرار الطقس، كما شهدت مدن وقرى المحافظة هطول أمطار ما بين متوسطة لغزيرة.

توقف حركة الملاحة بسبب الطقس السيئ

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة حالة الطقس، واستعداد مجالس المدن لمواجهة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أولاًَ بأول.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

رفع حالة الطوارئ بكفر الشيخ لمواجهة الأمطار

وشهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة، في المناطق الشمالية، وعلى الفور انتشر رؤساء الوحدات المحلية بالشوارع لرفع آثار مياه الأمطار، وخاصة أمام المدارس تزامنًا مع أداء الطلاب الامتحانات.

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الدفع بمعدات لرفع المياه من الشوارع واستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بالمرافق وحلها فورًا.