تراجع سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه.. وتوقعات باستمرار انخفاضه

سجّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه تراجعا جماعيا في كافة البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات، وجاء بنك «الكويت الوطني»، ليتصدر المشهد بالمقارنة بباقي البنوك كأفضل بنك يبيع له المواطنين اليورو، وسجّل فيه سعر اليورو فيه 17.78 جنيه، فيما تصدر بنك مصر أعلى سعر لشراء اليورو وبلغ 17.89 جنيه وفق آخر تحديث للبنوك.

سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه

وسجل سعر اليورو اليوم الأحد تراجعا جديدا في كافة البنوك وشركات الصرافة، وذلك على النحو التالي:

- سجل اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 17.87 مقابل 17.67 جنيه للشراء أي بتراجع قرشين

- سجل اليورو في بنك العربي الأفريقي سعر 17.90 مقابل 17.69 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك الإسكندرية سعر 17.90 للبيع و17.67 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول سعر 17.90 للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك المشرق سعر 17.90 للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء.

- سجل اليورو في بنك قناة السويس سعر 17.90 مقابل 17.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل سلة من العملات اليوم

وعلى الصعيد العالمى واصل اليورو استقراره عند آخر تحديث للبنوك وسجّل بيع اليورو مقابل الدولار وفق آخر تحديث بـ 1.134 دولار، وبيع اليورو مقابل الفرنك السويسري بسعر 1.03 فرنك، ومقابل الين الياباني بسعر 128.98.

بينما بيع اليورو بسعر 0.83 جنيه استرليني، وبيع اليورو مقابل الدولار الكندي بسعر 1.42دولار وسجّل أمام الريال السعودي سجل اليورو سعر 4.25 ريال، كما بيع بـ15.26 ليرة تركية، وسجل أمام الدرهم الإماراتي سعر 4.16 درهم.

وأرجعت «كريستين لاجارد»، محافظة البنك المركزي الأوروبي في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، تراجع اليورو لأسباب ناتجة عن التضخم في منطقة اليورو، لافتة إلى أن سعر اليورو سينخفض ولكن بشكل تدريجي على مدار العام.

وأوضحت «لاجارد» أنّ البنك المركزي الأوروبي لا يملك الجرأة على اتخاذ قرارات لمنع هبوط العملة بسبب الوضع الاقتصادي المختلف، وهو ما يأتي بالمقارنة ببنك الفيدرالي الأمريكي، ولذلك تحمل اليورو خسائر وصلت إلى 0.60% تقريبا، خلال تداولات يوم الخميس وقبيل التعاملات غدا الاثنين .