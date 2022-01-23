سعر اليورو اليوم الأحد 23 يناير 2022.. توقعات بالتراجع مقابل الجنيه

بعد انتهاء إجازة البنوك الرسمية والتي استمرت يومي الجمعة والسبت، وعودتها للعمل مرة أخرى اليوم الأحد 23 يناير الحالي، جاءت التوقعات بأن يشهد سعر اليورو تراجعًا مقابل الجنيه المصري بعد استقراره أمس في بداية التداولات، داخل العديد من شبكات وفروع البنوك، إذ يعاني اليورو خلال الفترة الحالية من التراجع مقابل عدد كبير من العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم

ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه «الوطن» لأسعار تداول العملات العربية والأجنبية، وصل سعر اليورو اليوم وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي نحو 17.75 جنيه للشراء، مقابل 17.86 جنيه للبيع.

وداخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، وصل سعر اليورو اليوم لنحو 17.70 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع، أما في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية فوصل اليورو إلى 17.70 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

أما في شبكة فروع بنك الإسكندرية فوصل سعر اليورو إلى نحو 17.70 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، فيما وصل إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي.

ووصل اليورو إلى مستوى 17.76 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع داخل بنك المشرق، فيما وصل إلى نحو 17.91 للبيع مقابل 17.76 جنيه للشراء داخل فروع بنك كريدي أجريكول.

أسعار العملات الأجنبية

ورغم معاناة اليورو من التراجع أمام سلة من العملات الأجنبية، إلا أنّ الدولار الأمريكي لا زال يحافظ على استقراره على مدار 22 يومًا منذ بداية العام الحالي، حيث وصل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي إلى 15.68 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلا أنّ بنك مصر جاء كأفضل البنوك لبيع العملة الأمريكية بسعر 15.74 جنيه.