10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدرسة.. «لا للعناق لا للتقبيل»

كشفت وزارة الصحة، عن 10 قواعد للطلاب يتبعها الطلاب داخل المدرسة؛ تزامنا مع انتشار متحور أوميكرون وارتفاع عدد الإصابات مرة أخرى خلال الأيام الحالية، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة النصائح لعدم انتقال العدوى ومواجهة الفيروس.

نصائح وزارة الصحة للوقاية من العدوى

وذكرت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الهدف من هذه النصائح الحفاظ على حياة الطلاب من انتقال العدوى، خاصة خلال فصل الشتاء الذي تزداد فيه الإصابات بنزلات البرد، والتي حذرت منها «الصحة» واعتبرتها إصابة بمتحور «أوميكرون»، لحين ثبوت عكس ذلك، مطالبة الأشخاص المصابين بالانفلونزا بالعزل المنزلي لحين تعافيهم.

وجاء النصائح العشرة، التي وصفتها الوزارة بـ«القواعد الذهبية»، على النحو التالي:

- يجب على الطلاب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- يجب على الطلاب الالتزام بتناول الأطعمة الصحية.

- لابد من ممارسة الرياضة الخفيفة يوميا.

- الترحيب بزملاء المدرسة بالكلام فقط دون الحاجة إلى المصافحة أو الأحضان.

- الحرص على أخذ قسط كافي من النوم يوميا قبل الذهاب للمدرسة.

- الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية دون الحاجة لاستخدام الأدوات الخاصة بزملاء.

- غسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات لعدم انتقال العدوى الفيروسية.

- عدم لمس سلالم المدرسة إلا عند الضرورة.

- ترك مسافة آمنة لا تقل على متر عند التحدث مع الآخرين.

- التهوية الجيدة داخل الفصول.

أهمية الحصول على اللقاح

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، يحق لهم الحصول على اللقاح للوقاية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، لافتة أنه اللقاح على الأطفال من هذه الفئة ليس إجباريًا.

كما نصحت الصحة الطلاب الالتزام التام بكافة التدابير الوائية والاحترازية للوقاية من أوميكرون والإصابة والحفاظ على سير العملية التعليمية خلال الأيام المقبلة، مع الحفاظ على الصحة العامة داخل المدارس التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين.