«الصحة البريطانية»: نصف مليون إصابة بكورونا خلال أعياد الميلاد

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم، أن البلاد كانت تسجل نحو 173 ألفا و400 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال فترة احتفالات أعياد الميلاد، أي في الفترة من 26 ديسمبر وحتى 1 يناير، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، لافتة إلى أن ذلك يعني تسجيل 500 ألف إصابة تقريبا بالفيروس.

وأشارت عدة تقارير بريطانية إلى أن متحور أوميكرون انتشر في البلاد بكثافة خلال الفترة الماضية، إلا أن أعراضه حتى الآن لا تزال أقل حدة مقارنة بـ«دلتا» أو متحورات كورونا السابقة والسلالة الأصلية.

السلطات الصحية البريطانية تتحقق من معدل انتشار أوميكرون

وأكدت الصحيفة، أن السلطات الصحية تتحقق من معدل انتشار متحور أوميكرون، بعد اكتشاف مئات الإصابات في إنجلترا، وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أنه تم تسجيل 426 حالة من المتحور؛ منها 146 في لندن و97 في الجنوب الشرقي، مقارنة بالمجموع السابق البالغ 53 حالة تم اكتشافها حتى 10 يناير.

وأشارت البيانات الجديدة إلى أن العدد الإجمالي لحالات كورونا في الأسبوع التالي لعيد الميلاد، ثلاثة أضعاف الرقم الرسمي المسجل لدى الحكومة بشأن إصابات كوفيد – 19.

ظهور متحورات لفيروس كورونا طبيعي

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ميرا تشاند، المديرة في وكالة الأمن الصحي البريطاني، إنه من طبيعة الفيروسات أن تتطور وتتحول، لذلك من المتوقع استمرار رؤية متحورات جديدة تظهر لفيروس كورونا.

وأوضحت أن أوميكرون لا يمكن تمييزه كمتحور يثير القلق أكثر من دلتا، إلا أنه رغم ذلك فإن المتحور الجديد ينمو بسرعة وبات أكثر انتشارا في كثير من الدول التي اكتشفت حالات منه لديها.