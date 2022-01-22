ما حقيقة توقف انتقال عدوى كورونا من شخص لآخر؟.. طبيب يجيب

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية، حقيقة عدم انتقال العدوى بفيروس كورونا من شخص لآخر، موضحا أن الأشخاص الملقحين أقل عرضة للإصابة بالعدوى مرة أخرى وفقا للدراسات والنتائج التي تم ملاحظتها أن الأشخاص المطعمين أقل عرضا للعدوى بفيروس كورونا.

احتمالية ظهور متحورات جديدة

وأضاف الحداد، أنه من المتحمل ظهور متحورات أخرى لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وفقا لطبيعة الفيروسات وسيستمر ظهور المتحورات التي تطرأ على الفيروس في حالة عدم الوصول لمناعة القطيع المطلوبة والوصول للحماية من العدوى، وهذا الامر يساعد على الوقاية من المخاطر الناجمة عند انتقال العدوى بين الأشخاص لشخص لآخر.

المصابون بنزلات البرد لديهم اشتباه كورونا

وأوضح الحداد، أن الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض جانبية كأعراض نزلات البرد يجب أخذ هذه الأعراض اشتباه فيروس كورونا ويجب الالتزام بالعزل المنزلي لعدم انتقال العدوى بين الأشخاص، والالتزام بمعايير العزل المنزلي واستخدام الأدوات أحادية الاستعمال لعدم انتقال العدوى بين الأشخاص في المنزل أو المحيط المنزلي أو العمل من قبل الأشخاص الذين يتواجدون مع المصاب.

أهمية الحصول على اللقاح

ولفت «الحداد» إلى أهمية الحصول على اللقاح للوقاية من الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا من خلال الحصول على جرعتي اللقاح وجرعة التنشيطية، وأن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولا تسبب أي آثار جانبية يمكن أن تحدث بسبب اللقاح.

كما نصح «الحداد» بأهمية الالتزام التام بكل التدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا أو نزلات البرد، وتتمثل هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين بالماء والصابون أو المطرات- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة»، بالإضافة إلى عدم غلق المنافذ التهوية التي تساعد على عدم انتقال العدوى.