السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تضحيات شهداء ومصابي الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية، والتي رواها أسر الشهداء، كما استمع الرئيس خلال الفيلم التسجيلي لبعض مصابي العمليات، وقصص وتضحيات الأبطال مصابي العمليات.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، المنعقد في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.