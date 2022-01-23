الداخلية تطلق المرحلة الـ21 لـ«كلنا واحد» في ذكرى احتفالات عيد الشرطة

أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في توفير مستلزمات الأسرة، من سلع غذائية «استراتيجية وأساسية»، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس، مفروشات، أدوات كهربائية، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

ووفرت الوزارة المنتجات بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة، في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مبادرات مجتمعية لتخفيف الأعباء عن المصريين

يأتي ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.