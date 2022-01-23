أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز» بين هجوم ودعم الفنانين.. «إبداع ولا خناقة»

لا تزال حالة الجدل الكبيرة التي سببها فيلم «أصحاب ولا أعز» تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظات الأولى لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتباينت آراء الفنانين حول العمل الذي تحل الفنانة منى زكي بطلة له، وعبروا عن رأيهم تجاهه وانقسموا ما بين مؤيد ومعارض.

فنانون يهاجمون فيلم «أصحاب ولا أعز»

عبّر كثير من الفنانين عن رأيهم في فيلم «أصحاب ولا أعز» من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من عارض وبقوة وعلى رأسهم الفنان أحمد رأفت الذي كتب منشورا شديد اللهجة قال فيه: «نتكلم تمثيلا عن الفيلم كلهم رائعين بالذات جورج خباز لكن يغور الفن والتمثيل لو هتمررلي من خلاله المثلية وإن المثلي طالع كيوت جدا ولطيف وطيوب وخايف على صاحبه وكلهم ماعدا واحد متعاطفين معاه وبيدعموه».

وتابع رأفت قائلا: «وملعون أبوالفن والتمثيل الحلو اللي هتبقى نتيجته الزوج الكول اللي بيناقش ابنته بنت التمانتاشر بكل هدوء في ممارسة الجنس مع صاحبها وتوقيته وحريتها في ده بل وإعجابهم بطريقته دي معاها وتعاطيه الهادئ مع اكتشاف أمها لواقي ذكري في ملابسها ثم تعاطيه الهادئ مع اكتشافه خيانة زوجته له مع صديقه من خلال تمثيل داخلي واو ده إحنا داخلين كده على ليفل المسيح الدجال».

«كمال»: «مقدرش يحل الفروق بين بيئة الفيلم الأصلي والبيئة العربية»

وانتقد السيناريست عبد الرحيم كمال بعض الأمور الفنية في الفيلم، وذلك من خلال منشور عبر صفحته، قائلا: «فيلم أصحاب ولا أعز فيلم مشكلته الوحيدة أنه تعريبه وحش وإن حيلة الخسوف حيلة بلهاء عشان يحلوا بيها المشكلة اللي بينه وبين الفيلم الأجنبي الإيطالي، اللي اتفرجت عليه وكان جميل ومتصاعد لأنه شبه ناسه، وده طبعا خلا الحوار في النسخة العربي أحيانا مفتعل في البدايات، يعني مشاكل أعز صحاب مشاكل فنية بالأساس من وجهة نظري».

وتابع: «لكن كمان الحقيقة الفرجة على فنان بحجم وجمال وذكاء عادل كرم حاجة فعلا حلوة ومتعة غير عادية ممثل مختلف ومميز وهتفضل منى ذكي شاطرة ومميزة وفارقة عن غيرها، غير كده فيلم معقول وعادي، مقدرش يحل فنيا الفروق بين بيئة الفيلم الأصلي والبيئة اللي اتعمل فيها الفيلم العربي ووقع في مشكلة تقنية في السيناريو باختيار حيلة مش مقنعة «الخسوف» مع إن إفيه «يا خسوفي» بتاع منى زكي كان لطيف وكان مقنع أكتر من فرضية الخسوف نفسها، لكن في المجمل الفيلم تجربة عادية لطيفة».

فنانون يدعمون فيلم «أصحاب ولا أعز»

ولكن على الجانب الآخر، فهناك من تجاهلوا هذا الهجوم وحرصوا على دعم الفيلم وعلى رأسهم الفنانة هند صبري التي هنأت أبطال الفيلم من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام».

وهناك أيضًا السيناريست تامر حبيب الذي دافع عن الفيلم من خلال منشور عبر صفحته الخاصة قال فيه: «يا سادة يا كرام، من حقك تشوف فيلم وتحبه، ومن حقك تشوف فيلم وماتحبوش، ومن حق صناع الأفلام أن يكون عندهم مطلق الحرية في تقديم أي أفكار هما مختارين يقدموها، ده إبداع ماهياش خناقة والله العظيم».

وتابع «تامر»: «ولا الفنان ولا المتلقي من حقه يعين نفسه قيِم على المجتمع ولا يجزم على مجتمع متقدم في فيلم استفزه إن ده مش مجتمعه، ولا يحكم على صناع الفيلم اللي مش عاجبه أحكام أخلاقية قاسية تصل إلى السب والإهانة، لأن الفنانين اللي هو بيهينهم دول ممكن يكونوا أحسن منه ومن اللي خلفوه، لأنه لو شتم و سب، يبقي اللي خلفوه ماعرفوش يربوه».