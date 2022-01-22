دعوى قضائية ضد فيلم «أصحاب ولا أعز» لمنع عرضه: يروج للمثلية

قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنه تقدم برفع دعوى قضائية ضد فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي يُعرض على منصة «نتفليكس» من بطولة الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار، بسبب ترويج الفيلم للمثلية الجنسية، على حسب ذكره.

وأوضح في الوقت ذاته أن منصة نتفليكس مشبوهة وتروج للمثلية الجنسية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى.

المحامي أيمن محفوظ يهاجم «الشناوي»: يدافع بشراسة عن الفن القذر

وانتقد «محفوظ»، دفاع الناقد الفني طارق الشناوي، عن فيلم « أصحاب ولا أعز»، والذي ذكر في تصريحاته خلال نفس البرنامج أنه لا يروج للمثلية الجنسية وأن من ينتقد الفيلم لم يشاهدوه حتى الآن وأن منى زكي لم تقم بسقطة أخلاقية عندما قبلت أداء هذا الدور، إذ ذكر أن الناقد الفني طارق الشناوي يدافع بشراسة على الفن القذر، بينما قاطعته عزة مصطفى، بأنها لا تسمح لأحد بانتقاد ضيفها مطالبة إياه بالاعتذار.

هناك أصوات تدافع عن هذه النوعية من الفن الرديء

وقالت «عزة مصطفى»: «طارق الشناوي كان ضيفي أنا في البرنامج، وله كل الاحترام والتقدير وأطالب حضرتك بالاعتذار له».

واعتذر المحامي أيمن محفوظ، قائلًا: «الناقد الفني طارق الشناوي له كل الاحترام والتقدير في شخصه ولكن هناك أصوات تدافع عن هذه النوعية من الفن»، موضحًا أنه طالب في الدعوى القضائية التي أقامها ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية بعدم عرض الفيلم جماهيريًا، «الفيلم انتشر على السوشيال ميديا ويهدم قيم المجتمع المصري بالترويج لـ المثلية الجنسية وهذه حرب ممنهجة على قيمنا وأخلاقنا».