مصدر أمني: فحص حالة الطالبة التي تتعرض للابتزاز من خطيبها السابق بدسوق

قال مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، إنه يجرى فحص حالة طالبة جامعية تعرضت للابتزاز من قبل خطيبها السابق، مشيرا إلى عدم تحرير أي محاضر بمركز شرطة دسوق في كفر الشيخ.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه لم يُحرير محاضر في مركز الشرطة، مشيرا إلى أنه سيجرى فحص القصة واستدعاء الأهل لسماع أقوالهم، كما سيستدعى المشكو في حقه.

استغاثة والد الفتاة

وقال السيد يوسف الصعيدي من قرية شباس الملح، بمركز دسوق، عبر جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن لديه 5 بنات، من بينهن أخصائية تغذية، والثانية حاصلة على ليسانس آداب، وثالثة في مرحلة بكالوريوس الطفولة المبكرة، والرابعة بالثانوية العامة، والخامسة بالصف الخامس الابتدائي، وإن إحدى بناته تعرضت للابتزاز والتشهير من قبل خطيبها السابق.

وأضاف الأب في منشور حمل عنوان «استغاثة لوزير الداخلية»، أن ابنته «منار» طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية قسم طفولة مبكرة، تعرضت لابتزاز من خطيبها السابق من كفر السودان، وذلك عقب فسخ الخطبة، بعدما تبين أنه سيئ الأخلاق - على حد وصفه -.

وذكر الأب، أن الخطيب السابق طلب من ابنته خلع الحجاب، وهو ما قوبل بالرفض، ومن ثم تم إعطاؤه كل هداياه بما فيها الهاتف المحمول: «ادينا له كل حاجته، وبعدين خد التليفون وخد صورها الشخصية من عليه، وبدأ يركبها على صور مخلة وينشرها على الإنترنت».

والد الفتاة: خطيبها سرق الصور من التليفون

وتابع السيد الصعيدي، «إن القصة بدأت حينما حاول خطيب ابنتي إرجاع الموضوع مرة أخرى، وفجاة تركت الهاتف على الشاحن بجواره، وذهبت لتقديم واجب الضيافة، فأخذ التليفون وسرق صورها ونشرها على فيسبوك، ووضع رقم هاتفها، وأرقام هاتفي وزوجتي على صفحات مشبوهة»، موضحا، أن الموضوع بدأ منذ نحو 6 أشهر ولم يقم بتحرير محاضر حينها لاتباعه الحلول الودية.

وأوضح أنه حرر محاضر بمباحث الإنترنت في مدينتي طنطا وكفر الشيخ بأسماء الصفحات الوهمية التي أنشأها خطيب ابنته السابق، مطالبا بوقف ابتزاز ابنته حفاظا على مستقبلها.