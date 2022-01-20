سماع أقوال 4 شهود جدد في واقعة وفاة «بسنت» ضحية الابتزار بالغربية

تواصل جهات التحقيق في واقعة بسنت خالد شلبي، ابنة قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، البالغة من العمر 17 سنة، طالبة في الصف الثاني الثانوي الأزهري، والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني»، سماع أقوال أشخاص جدد في القضية.

استكمال التحقيقات الموسعة

وأوضحت مصادر مطلعة، أن هناك تحقيقات موسعة تقوم بها جهات التحقيق من أجل كشف كافة الملابسات حول الواقعة، والأسباب الكاملة التي دفعت بسنت إلى الانتحار، وأشارت المصادر إلى أن جهات التحقيق قررت استدعاء 4 أشخاص جدد، لسماع أقوالهم، ومناقشتهم حول القضية وما يعرفونه من ملابسات.

6 اتهامات للمتهمين الخمسة

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة 5 متهمين في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزار الإلكتروني بالغربية، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم 6 اتهامات، وهي الإتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية، ولمست النيابة العامة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرم المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.