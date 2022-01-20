«قربوا من بعضكم.. الدنيا غابة».. رسالة والدة بسنت ضحية الابتزاز للأسر المصرية

وجهت «هناء»، والدة بسنت خالد شلبي، ابنة قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، البالغة من العمر 17 سنة، طالبة في الصف الثاني الثانوي الأزهري، والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني»، رسالة إلى كل أم وفتاة وابن، بالتقرب من بعضهم البعض والحكي فيما بينهم عن مشاكلهم.

رسالة الأم

وطالبت «هناء» والدة الطفلة «بسنت»، في لقاء لايف مع «الوطن»، كل أم مصرية بالتقرب من ابنتها، وأن تكون صديقة لها وليست أم فقط: «نصيحتي لكل أم مصرية، قربي من بناتك وأولادك، الحياة بقيت صعبة ومفيش فيها أمان لأي شخص، اسمعي مشاكلهم وخففي عنهم».

رسالة إلى الأبناء

كما وجهت والدة ضحية الابتزار الإلكتروني بالغربية، رسالة إلى كل بنت وولد بأن يكون صديقهم الأول هو الأم والأب، وعليهم إخبارهم بكل شي عن حياتهم، وما يتعرضون له من ضغوط ومشاكل، سواء مع زملائهم أو أي شخص يتعاملون معه، مبينة أنها وبسنت كانتا صديقتين، وكانت تحكى لها عن كل شيء، ولكن في الفترة الأخيرة وبسبب تعرضها إلى جلطة جعل «بسنت» تفضل عدم معرفتها بما تواجهه من مشاكل، خوفا على صحتها.

لا تصالح

وأكدت «هناء»، والدة الطالبة بسنت، على أنه لا تصالح في واقعة ابنتها مع المتهمين، حيث أنه لا نقاش ولا حديث سوى القصاص لدماء ابنتها، التي راحت ضحية الابتزاز والضغط النفسي عليها من قبل عدد من الشباب، من أجل ممارسة أفعال مخلة معها، وأن ما يتردد بشأن وجود مصالحات من أجل التنازل عن القضية، بعد أن تم إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، وأن أحد هولاء المتهمين هو ابن عمها ليس له أساس من الصحة، وأن هناك إصرار على إستكمال القضية والنطق بالحكم ومعاقبة المتهمين، معبرة عن غضبها واستيائها لما يتردد بشان ذلك: «دم بنتي إزاي يكون فيه تصالح».

صدمة الأم

وأضافت الأم، أنها إصيبت بصدمة كبيرة، عندما علمت أن المتهم أو أحد المتهمين هو ابن عمها، وهو طالب في الفرقة الثانية بكلية الهندسة، معبرة عن حزنها، قائلة: «مفترض يبقى هو اللي يحميها من الغرباء.. إحنا بقينا عايشين في غابة».

وأشارت والدة «بسنت» إلى أن هناك خلافات مع والد بسنت في الفترة الأخيرة، وأنها لا تستبعد أن تكون هناك ضغوط عليه من قبل عائلته من أجل التصالح والتنازل، في محاولة منهم لإنقاذ مستقبل ابن عمها، وهو أحد المتهمين الـ5 الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، قائلة: «أبوها ممكن يبيع دم بنته بقيراط أرض أو شوية فلوس»، لافتة إلى أن قرار النائب العام بشأن إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات أثلج صدرها وأراح قلبها، وأنها لن ترتاح حتى يأخذ المتهمون عقابهم.