«التموين» عن دمغة الذهب: حماية للمستهلك وليس له علاقة بالبيع أو الشراء

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين للشؤون صناعة الذهب ورئيس اللجنة الاقتصادية شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن دمغ الذهب عن طريق الليزر هو التطور الطبيعي لأسلوب الدمغ، وهو نظام يعمل به كل دول العالم وليست مصر وحدها، «بدل الدمغة بالأختام التقليدية هنستخدم علامات معينة بالليزر لها فوائد عدة منها عدم تشويه شكل المشغول الذهبي، وكل المعادن الثمينة سيطبق عليها هذا».

فرج: الخطة سببها زيادة الطلب على المشغولات الذهبية الخفيفة

وأضاف «فرج»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومع ارتفاع أسعار الذهب لجأ الكثير من المواطنين للمنتجات الذهبية الخفيفة، وبالنسبة لتلك المشغولات فإن الدمغ بالليزر لا يشوه المشغول تماما كما أنه يحوي كل البيانات من تاريخ تصنيع وعيار وشكل، «ده حماية للمستهلك وليس له علاقة إطلاقا لا بسعر أو بالبيع أو بالشراء».

فرج: «ميزة الذهب أنه استثمار لأولاد ولادنا ودايما الأم بتسيبه لبنتها»

وأوضح أن الأختام القديمة ما زالت قانونية ومعتمدة وليس بها أي مشكلة في البيع أو الشراء، «ولا بعد مليون سنة، الذهب ذهب والمية مية، ومفيش أدنى مشكلة، والذهب من أيام الفراعنة هو هو الذهب، وتابوت توت عنخ أمون طن و200 كيلو جرام ذهب»، مستطردا: «ميزة الذهب أنه استثمار لأولاد ولادنا ودايما الأم بتسيب الذهب لبنتها والبنت بتتوارثه، والتكنولوجيا الجديدة لا تخص المستهلك إلا بتأمينه».

وأكد أن تصريح وزير التموين قد فهم بشكل خاطئ ولم يقصد به انقضاء عهد الدمغات القديمة، «الدمغات القديمة قانونية ومعتمدة وسارية واللي بيشتري بيها حاليا لا يوجد بها أي أزمة إطلاقا».

وتابع: «لا داعي إطلاقا لدمغ الذهب القديم بالدمغة الجديدة، ومحدش قال إن حد يعمل كده ومش محتاجين حاجة زي كده طالما مختومة بأختام قانونية سليمة ومفيش أدنى مشكلة».