بلاغ للنائب العام ضد منتج «أصحاب ولا أعز»

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغًا للنائب العام ضد منتج فيلم «أصحاب ولا أعز»، محمد حفظي، يتهمه فيه بالتحريض على الدولة، وذلك بعد الغضب الجماهيري على فريق العمل، متهمين إياهم بنشر الفجور والدفاع عن المثليين.

الإضرار بالأمن القومي المصري

وقال المحامي، في بلاغه، إن المنتج محمد حفظي، آثار العديد من التساؤلات حول الدور الذي يقوم به من خلال إنتاج أعمال فنية متعددة، هدفها الإضرار بالأمن القومي المصري، وذلك عن طريق التعاون مع جهات أجنبية بغرض تسريب مفاهيم سياسية واجتماعية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

وأضاف «محفوظ»، أن «حفظي»، أنتج أفلامًا تحمل أفكارًا سياسية مناهضة للدولة، كان أبرزها فيلم «اشتباك» و«ريش»، تهدف إلى إثارة مشاعر الجماهير وتأليب الرأي العام على الحكومة، والوقيعة بين الشعب والنظام الحاكم.

ترويج أفكار اجتماعية تخالف القيم والثوابت

وأشار إلى أن فيلم «أصحاب ولا أعز» يهدف إلى ترويج أفكار اجتماعية تخالف القيم والثوابت متعاونا مع منصات مشبوهة ودول أجنبية؛ من أجل إنتاج أعمال تهدم قيم المجتمع وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي بمصر.

وتابع المحامي: أن ما فعله حفظي يقع تحت تأثيم نص المادة 174 عقوبات، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن 5 سنوات، وبالغرامة كل من حرض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب، وكل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب تلك الجرائم، دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها».

المطالبة بفتح تحقيق عاجل

واختتم «محفوظ» بلاغه الذي حمل رقم 137503 لسنة 2022 عرائض النائب العام، بالمطالبة بالتحقيق العاجل في الأمر، وتقديم منتج الفيلم لمحاكمة عاجلة وإصدار أمر بمنعه من السفر ومصادرة الأعمال الفنية غير الملائمة والأدوات المستخدمة في إنتاج تلك الأعمال الفنية واتخاذ اللازم قانونا.