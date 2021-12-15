مصطفى وزيري يشرح لـ«النائب العام» مقتنيات شقة الزمالك: نحن أمام متحف

عرضت الصفحة الرسمية لـ«النيابة العامة المصرية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يرصد شرح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قيمة الآثار التي جرى ضبطها في شقة الزمالك، إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام.

وزيري: نحن أمام ما يُشبه بمتحف للآثار المصرية بمختلف عصورها

وقال «وزيري»، خلال الفيديو، إننا أمام ما يُشبه بمتحف للآثار المصرية بمختلف عصورها، سواء كانت عصور ما قبل التاريخ، وهنا نتحدث عن الدولة القديمة، وأيضًا هناك قطع أثرية من الدولة الوسطى، وكذلك الدولة الحديثة، فضلًا عن الفترة اليونانية والحقبة الرومانية والقبطية والإسلامية وحتى العصر الحديث.

مقتنيات شقة الزمالك عبارة عن متحف للحضارة المصرية

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن مقتنيات شقة الزمالك عبارة عن متحف للحضارة المصرية بمختلف العصور التاريخية، «لو اتكلمنا عن 2672 قطعة، بنتكلم فيها عن حضارة فرعونية وهي الدولة المصرية القديمة، وبها تنوع غير عادي، إذ بها قطعة خشبية تمثل ماسك أو قناع خشبي ترجع للفترة المصرية القديمة».

النقوش على القطع الآثرية من أروع ما يكون

وتابع الدكتور مصطفى وزيري: «النقوش عليها حاجة من أروع ما يكون، المقتنيات بها إله الحظ عند المصريين، فضلا عن تماثيل البرونزية من الآلهه المختلفة، فيه تنوع غير عادي، بعضها من أروع وأجمل وأندر ما يكون، إحنا قدام تحف نادرة ومتميزة».