سياح يشاركون في احتفالات العيد القومي للبحر الأحمر على شواطئ الغردقة

شهدت مدينة الغردقة، احتفالات العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، والذى يوافق الذكرى 52 لمعركة «شدوان»، والتي شهدت فيها مدينة الغردقة ملحمة تاريخية طوال 36 ساعة متواصلة، في صد العدوان، وذلك على شواطئ الغردقة بمشاركة سائحين أجانب، على أنغام الأناشيد الوطنية، وتبادل التهاني والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحي، ورفع أعلام مصر وتورتة كبيرة تحمل علم مصر، ورفعوا علامات النصر مع المواطنين وعمال الفنادق.

الاحتفالات بمشاركة السائحين على شواطئ الغردقة

قال سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن الفنادق احتفلت بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر على شواطئ الغردقة بمشاركة السائحين الأجانب، الذين حرصوا على التفاعل مع موسيقى الأناشيد الوطنية وتبادل التهاني والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحي في فرحة وسعادة، حاملين أعلام مصر.

لافتا في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الاحتفالات شهدت عمل تورتة كبيرة طولها 3 أمتار تحمل العلم المصري، ومجسمات الدبابات والسفن والأهالي المشاركين في معركة شدوان، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أشار محمد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفنادق دائما تحرص على المشاركة في الاحتفال بالمناسبات القومية، كنوع من أنواع المشاركة الاجتماعية ونقل الاحتفالات للسائحين عبر شاشات ضخمة، حيث يحرصون على معرفة عادات وموروثات المصريين والعظمة في انتصار المصريين ورد أي عدوان على الأراضي المصرية، وذلك خلال 36 ساعة متواصلة، مقدما التهنئة للرئيس السيسي، وأهالي البحر الأحمر، في عيدهم القومي.

تفاصيل معركة شدوان بالغردقة

يذكر أن جزيرة «شدوان» هي جزيرة صخرية منعزلة تبعد عن شواطئ الغردقة 35 كيلومترا، ولا تزيد مساحتها على 70 كيلومترا، ويبلغ طولها 16 كيلومترا، وعرضها حوالي 35 كيلومترا، وغير مسموح فيها بالصيد أو ممارسة الغطس والسنوركلينج أو أي رحلات بحرية، رغم احتوائها على شعاب مرجانية نادرة.

وشهدت جزيرة شدوان معركة أثناء حرب الاستنزاف، في 22 يناير سنة 1970، وسطر أهالي البحر الأحمر ملحمة شعبية، وشاركوا القوات المسلحة المصرية، في إمداد ومعاونة القوات المسلحة بكافة الوسائل والوسائط البحرية حتى دحر العدوان الغاشم على الجزيرة، واتخذ هذا اليوم عيدا قوميا لمحافظة البحر الأحمر.

محافظ البحر الأحمر مشروعات في ذكرى العيد القومي

ومن جانبه افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عددا من المشروعات بالغردقة، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي الـ52 للمحافظة، منها موقف الأقاليم بمدينة الغردقة بعد تطويره وتجديده، وسوق الخضروات والفاكهة بمنطقة إسكان الروضة البديلة للعشوائيات، ويضم السوق 22 محلا تجاريا ذوي مظهر حضاري، وافتتاح مدرسة الشهيد حسين سعيد، بعد تطويرها وتجديدها، حيث تم عمل إحلال وتجديد كامل بواقع 32 فصلا وافتتاح 3 عمارات سكنية بمدينة الغردقة.